El TSJC admet vulneració del dret a la defensa de Borràs i s’autoesmena

Nou episodi en el cas de la presidenta Laura Borràs. La Sala Penal i Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit anul·lar la interlocutòria d’obertura del judici oral per vulneració dels drets a la defensa dels processats. De fet, els magistrats estimen els recursos de reforma interposats contra la decisió d’obertura del judici oral del passat 14 de març. Uns recursos als que el ministeri fiscal s’hi va abonar sol·licitant la seva estimació. Es tracta del judici arran dels contractes trossejats a l’Institució de les Lletres Catalanes quan Borràs n’era la presidenta.

En una resolució dictada aquest 4 d’abril, el magistrat instructor estima els recursos i deixa sense efecte la interlocutòria d’obertura del judici oral, per vulneració del dret de defensa i a un procés just. La resolució considera que no s’ha donat prou temps a les parts per examinar les actuacions donat que tot just han passat set dies des que es va ordenar el lliurament de la còpia digitalitzada de les actuacions que va instruir el Jutjat d’Instrucció numero 9 de Barcelona i el dia que es va obrir el judici oral. Un període de temps que no permet exercir el dret a la defensa tal i com està previst en la Llei d’Enjudiciament Criminal.

Part de la interlocutòria que revoca l’obertura del judici oral contra Borràs

En aquest cas, el Tribunal admet cert garbuix pels viatges que ha fet aquest sumari judicial. En primer terme, la instrucció del Jutjat 9 de Barcelona. En segon terme, la competència sobrevinguda al Tribunal Suprem quan Laura Borràs va ser escollida cap de llista de Junts per Catalunya a Madrid, i en tercer lloc, quan la causa va retornar a Catalunya, en recollir l’acta de diputada al Parlament, i tenir l’aforament en el Tribunal Superior de Justícia.

En la interlocutòria, el magistrat instructor, Jordi Seguí, reconeix que es va equivocar en el benentès que va donar a entendre que donaria a les parts còpia digitalitzada encara que les parts ja en tinguessin el gruix arran de les diligències realitzades pel Jutjat 9. En tot cas, admet que “no s’ha donat el temps necessari per examinar les actuacions i poder exercir el dret a defensa”. Així dota de 15 dies més a les parts per tal que exposin i instin tot aquella prova que considerin.