El TC tomba el recurs de l’ANC per la gigaenquesta del 9-N

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs que havia presentat l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) per la multa de 240.000 euros que li van imposar per la gigaenquesta realitzada el 2014, abans de la consulta del 9-N. La sala segona del Constitucional, igual que havien fet abans el Tribunal Suprem i l’Audiència Nacional, ha rebutjat les al·legacions de l’ANC. L’alt tribunal encara té pendent resoldre un recurs similar d’Òmnium, que el TC va començar a analitzar a principis de febrer.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va imposar dues multes –una de 200.000 euros i una altra de 40.000– per l’enquesta duta a terme abans de la consulta independentista i per la falta de seguretat en la custòdia de les dades dels seus socis, que Anonymus va difondre a les xarxes socials.

La gigaenquesta va arribar a un milió de llars amb un formulari de sis preguntes, la primera de les quals estava vinculada amb el dèficit fiscal: “Si Catalunya fos un estat tindria entre 8.000 i 16.000 milions d’euros més. Com creu que s’haurien de gastar?”. L’enquesta, per la qual es va multa Òmnium, es va dur a terme per correu postal gràcies a la implicació de 30.000 voluntaris repartits per tot el país.

Recurs d’Òmnium

A principis de febrer el Tribunal Constitucional va començar a analitzar el recurs presentat per Òmnium, que va ser multada amb 200.000 euros per l’AEPD. El ponent és Antonio Narváez, que està especialitzat en drets fonamentals i va ser apartat de les causes del Procés pels seus comentaris sobre l’1-O, que ha titlat de “cop d’Estat”.

L’entitat ha al·legat que la sanció és “desproporcionada, política i sense precedents” perquè vulnera “el dret fonamental d’associació amb l’objectiu de silenciar la veu de la societat civil”. Abans del 9-N, els voluntaris de les dues entitats van entrevistar 250.000 persones, tot i que només van processar 85.000 enquestes. L’AEPD va considerar que durant la recollida de les enquestes no es va separar prou les dades personals de les respostes i que permetia identificar els enquestats “sense grans esforços”.