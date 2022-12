Puigdemont reivindica la diplomàcia per sumar suports a la causa catalana

El president a l’exili i president del Consell de la República, Carles Puigdemont, ha reivindicat la “diplomàcia civil” com a eina per a sumar suports internacionals a la independència de Catalunya. “El procés d’independència s’acaba el dia en què els països reconeguin la república catalana. Ens queda un llarg camí”, ha advertit aquest dijous durant un acte del Consell per a nomenar nous delegats exteriors d’aquesta entitat a Andorra, Xile, Mèxic i Sud-àfrica.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

“Sense coneixement no hi ha reconeixement”

Puigdemont ha instat els nous delegats a treballar per a donar a conèixer la realitat catalana, perquè “sense coneixement no hi ha reconeixement”, i ha argumentat que aquesta labor no ha de deixar-se només en mans de les institucions. Així, ha sostingut que la diplomàcia civil és “una maquinària imparable, no hi ha 155 ni repressió ni tribunals espanyols que la puguin parar”, i ha reivindicat parlar al món clar, sense complexos i sense sordina, en les seves paraules. “Necessitem parlar al món i parlar amb veu sobirana, no subcontractada ni tutelada ni que passi pel tamís de les institucions espanyoles, que volen que la nostra veu estigui afònica”, ha alertat.

Comín assenyala el caràcter estratègic els quatre països dels nous delegats

El exconseller i vicepresident del CdR, Toni Comín, ha assenyalat el caràcter “estratègic” dels quatre països per als quals han nomenat nous delegats: Andorra, per tenir el català com a llengua oficial; Mèxic i Xile, per la seva tradició antimperialista; i Sud-àfrica, pels seus moviments pels drets civils.

Comín ha sostingut que el “mètode sud-africà” de mobilització no violenta i desobediència civil és un referent per a Catalunya, i ha elogiat la xarxa exterior del CdR, que funciona des del compromís voluntari amb rigor i professionalitat, ha dit. Després dels primers nomenaments de delegats al maig, Puigdemont ha designat aquest dijous a Bernat Escoda com a delegat del Consell a Andorra; a Felipe Claramonte com a prim a Mèxic; a Xavier Gómez-Olivé com a delegat a Sud-àfrica; i a Gerard Olivar com a delegat a Xile.