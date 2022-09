L’ANC planteja crear una llista a les eleccions al marge dels partits

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha plantejat la creació d’una nova llista sobiranista per a les properes eleccions al Parlament “si els partits no fan la independència”. Aquesta llista aniria al marge dels partits actuals, que segons l’ANC estan lluny de la independència. “Si la gent vol la independència, ha de sortir al carrer a demanar-la, s’han de fer projectes i sortirem i la farem“, ha dit en una entrevista al diari Ara que s’ha publicat aquest dissabte. Feliu creu que unes eleccions ara mateix “mesurarien la voluntat d’independència de la gent del país” i ha plantejat la creació d’aquesta llista sobiranista al marge dels partits.

També ha aprofitat l’entrevista per advertir les formacions que “no es pensin que poden anar passant eleccions rere eleccions tan tranquil·lament enganyant la gent” i no complint amb la independència. Tot i admetre que “queda encara un temps de legislatura”, Feliu voldria un avançament electoral “si aquests partits que hi ha ara no atenen el mandat de l’1 d’octubre”. “No podem quedar captius d’una sèrie de partits que diuen una cosa i després no la fan”, ha denunciat per justificar la seva aposta.

Dolors Feliu, presidenta de l’ANC / Jordi Brorràs

“L’ANC passarà per sobre dels partits si cal”

Aquesta afirmació coincideix en el que va traslladar la presidenta de l’ANC en una entrevista amb El Món en el moment que es va investir presidenta de l’entitat. “Si no anem en la mateixa direcció dels partits ens trobarem perquè nosaltres hi anirem i si ells hi són molt bé i si no hi són hi anirem igual. Si cal passar per sobre també es farà“, va advertir. En aquell moment, a finals de maig, Feliu ja va avançar que es plantejava una llista cívica per les pròximes eleccions en cas que els partits no obeeixin el mandat de l’1 d’Octubre.