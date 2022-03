Junts registra una esmena per investigar abusos a les escoles i el lleure

JxCat ha registrat una esmena per ampliar la comissió d’investigació sobre els abusos sexuals a l’Església a altres àmbits. El text proposa que es faci extensiva la investigació també “en l’àmbit escolar, l’esportiu i de lleure, o qualsevol altre”. També afegeixen que la comissió compti amb la participació d’experts. Concretament el grup parlamentari ha presentat tres esmenes a la petició de comissió, i les tres són per deixar constància de l’ampliació de la investigació a més camps al marge de l’Església.

El 22 de febrer ERC, la CUP i els comuns van registrar al Parlament la petició conjunta per crear aquesta comissió, circumscrita només als abusos de l’Església, i que s’haurà d’aprovar al ple. Va ser el grup parlamentari d’En Comú Podem qui va promoure la iniciativa i va provar de trobar suports en altres grups parlamentaris. PSC i Junts ja se’n van desmarcar d’inici. En el cas de JxCat, van avançar que presentarien esmenes per “millorar-la”, mentre que el PSC no la va subscriure perquè volien que investigués més àmbits a part de l’Església.

En roda de premsa al Parlament aquest mateix dijous, la presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, no ha volgut entrar a valorar l’esmena presentada per Junts. Albiach ha argumentat que de moment no han tingut temps d’estudiar-la i ha insistit que el cas “no va de catòlics o no catòlics, ni de dretes i esquerres” sinó que va “de drets humans i drets dels infants“.

“Mentre no es dilueixi el focus que l’església també té abusos i que han d’anar els primers perquè així ens ho han demanat els supervivents, és important seguir abastant i investigant en la resta d’àmbits”, ha apuntat. Albiach ha dit que analitzaran la situació amb ERC i la CUP però ha instat tots els grups a “votar per unanimitat” la comissió.