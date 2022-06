El Govern treballa una candidatura als JJOO “per quan sigui possible”

El Govern no dona per acabada la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern, tot i que sí per als del 2030. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha dit aquest dilluns que el Govern continua treballant en una proposta en solitari que enllestirà “en les pròximes setmanes”. La idea del Govern és presentar aquesta proposta tècnica “de forma immediata” un cop estigui tancada, el que previsiblement serà al juliol.

Vilagrà ha assegurat que “el territori constata de forma unànime que els Jocs són una oportunitat” després de la seva trobada amb alcaldes i consells comarcals del Pirineu. “Lamentem que no s’hagi formalitat la candidatura pel 2030, però seguim treballant per una candidatura quan sigui possible”, ha assegurat la consellera, que ha afegit que quan estigui enllestida la presentaran al COE. Ara, ha dit, “s’obre una altra etapa que té uns tempos més llargs”. Vilagrà ha admès que els tempos els marcaran el COE i el COI, tot i que Catalunya continua treballant.

‘Per un impuls als Pirineus, diem sí!’

Aquest matí l’associació Catalana d’Estacions d’Esquí i Activitats de Muntanya, les Cambres de Comerç de Lleida i Girona, la Pimec de Lleida, la Confederació Empresarial lleidatana (COELL), l’Empresariat de la Cerdanya, l’Hostaleria de Lleida, l’Associació de Càmpings de Lleia, el Gremi d’Hostaleria de la Vall d’Aran i l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell han signat el manifest ‘Per un impuls als Pirineus, diem sí!’, que té com a objectiu defensar la celebració d’uns Jocs als Pirineus amb condicions de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, segons indiquen al document.

Aquestes entitats lamenten el “menyspreu” de les administracions envers el seu territori, que segons ells ha quedat demostrat amb la caiguda d’aquesta candidatura amb l’Aragó. Segons l’empresariat, la celebració d’uns Jocs als Pirineus impulsaria el turisme en aquest territori i això repercutiria en la resta de sectors econòmics.