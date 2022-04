Els catalans són els que desperten menys simpaties arreu de l’Estat

Els catalans són els ciutadans que menys simpaties desperten arreu de l’estat espanyol. Segons un estudi sobre polarització política i social de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) i Esade, Catalunya és el territori que “menys afecte suscita entre els habitants d’altres regions”. Amb l’excepció del País Basc, a totes les autonomies enquestades menys del 50% dels seus habitants diuen sentir “afecte” pels catalans.

Extremadura (34,7%) i Andalusia (41,6%) són els territoris amb una opinió més negativa de Catalunya, seguits de Madrid (45,2%), Galícia (46,2%) i País Valencià (46,3%). Només al País Basc (56,3%) hi ha un sentiment majoritari de simpatia cap als catalans. A Catalunya, només el 71,9% assegura sentir afecte pels catalans. En canvi, des de Catalunya el sentiment d’afecte és majoritari envers la resta d’autonomies amb Madrid (50,4%) com la pitjor valorada.

Valoració creuada sobre l’afecte que desperten les diferents autonomies / ICIP

Aposta pel diàleg

El 45% dels catalans considera que la solució del conflicte entre Catalunya i Espanya passa pel diàleg “sense límits”, mentre que només el 12% creu que la unilateralitat és la resposta i un 25% més aposta per una negociació dins del marc de la Constitució espanyola. A la resta de l’Estat, entre el 43% i el 48% dels enquestats creu que la Carta Magna és el límit de qualsevol negociació política. La “mà dura” del govern espanyol contra Catalunya és la segona opció més popular, amb Extremadura (30%) al capdavant. Només al País Basc el diàleg “sense límits” és l’opció preferida.

Preguntats per la forma d’organització territorial preferida per a Catalunya, el 45% dels catalans aposta per l’autodeterminació i el 22% per més autogovern, mentre que deixar les com estan (10%), reduir l’autonomia (6%) o eliminar les comunitats autònomes (9%) són les opcions més populars entre els unionistes. En el conjunt de l’estat, la majoria prefereix que no hi hagi canvis (24%), tot i que un 19% considera millor suprimir les autonomies i un 18% voldria reduir-les.