El turisme continua guanyant pes en l’activitat econòmica de Catalunya i manté el ritme de creixement un cop superats els mesos centrals de la temporada d’estiu. L’arribada de visitants internacionals va tornar a augmentar al setembre, un comportament que apunta a la capacitat de la destinació catalana per allargar l’activitat turística més enllà del període de màxima afluència. Catalunya va rebre 2,1 milions de turistes estrangers durant el setembre, un 4,5% més que en el mateix mes de l’any anterior, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’evolució confirma que el sector manté una dinàmica expansiva també a les portes de la tardor, un període clau per reduir l’estacionalitat que tradicionalment condiciona bona part del negoci turístic.
També creixen les pernoctacions
El creixement dels visitants també té el seu reflex en l’activitat dels allotjaments. Les dades de l’Idescat indiquen que les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 2,9% interanual al setembre, fins als 6,8 milions. L’increment va ser més intens entre els viatgers residents a Catalunya, amb un repunt del 8,5%, mentre que les pernoctacions del turisme estranger van créixer un 2,4%.
L’evolució, però, no és homogènia arreu del territori. La Costa Daurada va registrar un augment del 7,6% de les pernoctacions hoteleres, mentre que Barcelona va créixer un 3%. La Costa Brava va experimentar un increment més moderat, del 0,2%, i la Costa Barcelona va retrocedir lleugerament.
Aquest comportament evidencia que l’activitat turística continua repartida de manera desigual entre destinacions i que el repte del sector no és només mantenir l’arribada de visitants, sinó aconseguir que el creixement tingui un impacte més ampli en el territori i en el conjunt de l’any.
El turisme és un dels principals motors de l’economia catalana, amb efectes directes sobre l’allotjament, la restauració i el transport, però també sobre el comerç, la cultura i altres activitats vinculades al consum dels visitants. En aquest context, l’allargament de la temporada representa una oportunitat per donar més continuïtat als ingressos empresarials i a l’ocupació, especialment en les destinacions amb una dependència elevada dels mesos d’estiu.
La tendència també coincideix amb l’aposta institucional per atreure un turisme de més valor afegit, amb més capacitat de despesa i interès per l’oferta cultural, gastronòmica i patrimonial del país. El creixement de les arribades continua sent un indicador rellevant per al sector, però cada vegada comparteix protagonisme amb altres objectius, com incrementar la despesa per visitant, millorar la rendibilitat empresarial i distribuir millor els fluxos turístics.