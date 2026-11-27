Grífols torna a guanyar dimensió a Europa. La multinacional catalana ha anunciat aquest divendres la compra de 47 centres de donació de plasma de l’alemanya Biotest per 220 milions d’euros, en una operació que li permetrà ampliar la seva xarxa europea fins als 97 establiments i guanyar capacitat de control sobre una matèria primera estratègica per al negoci dels medicaments derivats del plasma. El moviment té una doble lectura: reforça la posició internacional del grup en un sector altament especialitzat i evidencia la capacitat d’una companyia nascuda a Barcelona fa més d’un segle per continuar expandint-se en un mercat global.
L’operació incorpora 14 centres a Alemanya, 19 a Hongria i 14 a la República Txeca, que se sumaran als que Grífols ja té a Alemanya i Àustria. La integració permetrà unificar la gestió de tota la xarxa europea, coordinar les compres i la logística i aplicar criteris comuns en matèria de personal i operacions. L’objectiu és guanyar eficiència en l’obtenció de plasma, incrementar la productivitat dels centres i reduir el cost per litre.
Més enllà de l’ampliació de la infraestructura, la transacció també inclou els contractes de subministrament de plasma que Biotest manté amb tercers a Europa. Grífols assumirà aquests compromisos i garantirà el proveïment a la companyia alemanya durant els períodes contractuals pendents. A més, ha subscrit un acord de subministrament de plasma a 30 anys amb Biotest, que donarà estabilitat a les necessitats de producció de l’empresa.
La compra es farà efectiva mitjançant una compensació de deute entre les dues companyies, de manera que no suposarà un desemborsament directe de 220 milions d’euros. L’operació permetrà reduir l’endeutament de Biotest i està previst que es completi el 31 de desembre, un cop obtingudes les autoritzacions reguladores corresponents.
Un gegant nascut a Barcelona
El moviment també posa el focus en el pes empresarial de Grífols dins l’economia catalana. La companyia, amb seu a Sant Cugat del Vallès, té els orígens en un laboratori d’anàlisis clíniques que Josep Antoni Grífols i Roig va fundar a Barcelona el 1909. El que va començar com un projecte familiar vinculat a la investigació i les transfusions sanguínies s’ha convertit en un dels principals grups mundials de medicaments derivats del plasma, amb activitat en més de 110 països.
La trajectòria de Grífols és també un exemple de com una empresa d’arrel catalana ha construït una posició internacional a través de la innovació, l’especialització i les adquisicions. El grup va accelerar la seva expansió exterior especialment a partir de la dècada del 2000, amb operacions als Estats Units i a Europa, fins a convertir-se en un actor de referència de la indústria biofarmacèutica. La compra de Biotest el 2022, en una operació valorada en uns 1.453 milions d’euros, va ser un dels grans passos d’aquesta estratègia.
La importància estratègica del plasma explica aquesta aposta. Segons les dades facilitades per la companyia, més de 300.000 pacients europeus depenen de medicaments derivats d’aquest component sanguini. L’envelliment de la població, la millora dels diagnòstics i l’aparició de noves aplicacions terapèutiques fan preveure que la demanda continuï creixent. En aquest context, Grífols vol reforçar la seguretat del subministrament europeu i contribuir a reduir la dependència de fonts externes. La companyia considera que disposar d’una xarxa més integrada li permetrà adaptar millor l’obtenció de plasma a les necessitats industrials i guanyar eficiència en tota la cadena de valor.