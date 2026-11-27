Grífols vuelve a ganar dimensión en Europa. La multinacional catalana ha anunciado este viernes la compra de 47 centros de donación de plasma de la alemana Biotest por 220 millones de euros, en una operación que le permitirá ampliar su red europea hasta los 97 establecimientos y ganar capacidad de control sobre una materia prima estratégica para el negocio de los medicamentos derivados del plasma. El movimiento tiene una doble lectura: refuerza la posición internacional del grupo en un sector altamente especializado y evidencia la capacidad de una compañía nacida en Barcelona hace más de un siglo para continuar expandiéndose en un mercado global.

La operación incorpora 14 centros en Alemania, 19 en Hungría y 14 en la República Checa, que se sumarán a los que Grífols ya tiene en Alemania y Austria. La integración permitirá unificar la gestión de toda la red europea, coordinar las compras y la logística y aplicar criterios comunes en materia de personal y operaciones. El objetivo es ganar eficiencia en la obtención de plasma, incrementar la productividad de los centros y reducir el coste por litro.

Más allá de la ampliación de la infraestructura, la transacción también incluye los contratos de suministro de plasma que Biotest mantiene con terceros en Europa. Grífols asumirá estos compromisos y garantizará el abastecimiento a la compañía alemana durante los períodos contractuales pendientes. Además, ha suscrito un acuerdo de suministro de plasma a 30 años con Biotest, que dará estabilidad a las necesidades de producción de la empresa.

La compra se hará efectiva mediante una compensación de deuda entre las dos compañías, de manera que no supondrá un desembolso directo de 220 millones de euros. La operación permitirá reducir el endeudamiento de Biotest y está previsto que se complete el 31 de diciembre, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Junta general ordinaria de accionistas de Grifols / Europa Press EUROPA PRESS

Un gigante nacido en Barcelona

El movimiento también pone el foco en el peso empresarial de Grífols dentro de la economía catalana. La compañía, con sede en Sant Cugat del Vallès, tiene sus orígenes en un laboratorio de análisis clínicos que Josep Antoni Grífols i Roig fundó en Barcelona en 1909. Lo que comenzó como un proyecto familiar vinculado a la investigación y las transfusiones sanguíneas se ha convertido en uno de los principales grupos mundiales de medicamentos derivados del plasma, con actividad en más de 110 países.

La trayectoria de Grífols es también un ejemplo de cómo una empresa de raíz catalana ha construido una posición internacional a través de la innovación, la especialización y las adquisiciones. El grupo aceleró su expansión exterior especialmente a partir de la década del 2000, con operaciones en Estados Unidos y en Europa, hasta convertirse en un actor de referencia de la industria biofarmacéutica. La compra de Biotest en 2022, en una operación valorada en unos 1.453 millones de euros, fue uno de los grandes pasos de esta estrategia.

La importancia estratégica del plasma explica esta apuesta. Según los datos facilitados por la compañía, más de 300.000 pacientes europeos dependen de medicamentos derivados de este componente sanguíneo. El envejecimiento de la población, la mejora de los diagnósticos y la aparición de nuevas aplicaciones terapéuticas hacen prever que la demanda continúe creciendo. En este contexto, Grífols quiere reforzar la seguridad del suministro europeo y contribuir a reducir la dependencia de fuentes externas. La compañía considera que disponer de una red más integrada le permitirá adaptar mejor la obtención de plasma a las necesidades industriales y ganar eficiencia en toda la cadena de valor.