Només un país de la UE supera l’Estat espanyol en la taxa d’atur

L’atur a la zona euro es va mantenir estable al juny en el 6,3%, segons les dades publicades aquest dimecres per Eurostat. La xifra confirma la fortalesa del mercat laboral europeu en un context de creixement econòmic moderat i es manté molt per sota dels nivells registrats durant les grans crisis de l’última dècada.
Tot i aquesta estabilitat general, l’Estat espanyol continua destacant negativament en el panorama europeu. Amb una taxa d’atur situada al voltant del 10%, més de quatre punts per sobre de la mitjana de la zona euro i gairebé el doble de la registrada al conjunt de la Unió Europea, es manté entre els estats amb més desocupació del bloc comunitari.
Les darreres dades disponibles indiquen que només Finlàndia (10,5%) presenta actualment una taxa lleugerament superior en alguns mesos de 2026, mentre que països com Grècia, França o Suècia també se situen per sobre de la mitjana europea però lluny dels registres espanyols. A l’altre extrem, economies com Txèquia, Polònia, Bulgària o Malta mantenen taxes d’atur inferiors al 3%, pràcticament una tercera part de la de l’Estat espanyol.
Millora respecte als darrers anys
Malgrat aquestes dades comparativament desfavorables, el mercat laboral espanyol ha experimentat una millora notable en els darrers anys. Segons l’Enquesta de Població Activa, la taxa d’atur va baixar fins al 9,87% durant el segon trimestre d’aquest any, el nivell més baix des del 2008. La dada contrasta amb els màxims assolits durant la crisi financera, quan l’atur va arribar a superar el 26% el 2013, i també amb els registres superiors al 14% que encara es veien fa només cinc anys.
La creació sostinguda d’ocupació, impulsada especialment pels serveis, el turisme, la sanitat, l’educació i les activitats professionals, ha permès reduir gradualment la desocupació. Tot i això, els experts assenyalen que el mercat laboral continua arrossegant problemes estructurals que expliquen la seva divergència respecte a la resta d’Europa, com ara una elevada temporalitat històrica, dificultats d’inserció dels joves i una dependència significativa de sectors estacionals.
Les dades d’Eurostat evidencien aquesta realitat. El 2025, l’Estat espanyol va tancar l’any amb una taxa d’atur del 10,5%, la més alta de tota la Unió Europea, davant del 6% de mitjana comunitària. Tot i la millora observada durant el 2026, la distància respecte als principals socis europeus continua sent considerable. Així, mentre la zona euro consolida un mercat laboral que es manté en mínims històrics, l’Estat espanyol continua combinant dues realitats aparentment contradictòries: registra els millors nivells d’ocupació de les últimes gairebé dues dècades, però segueix figurant entre els països europeus amb més dificultats per reduir l’atur fins als estàndards de la resta de la Unió.
En el cas de Catalunya, la taxa d’atur ha baixat fins al 7,9% durant el segon trimestre del 2026, una fita que situa la desocupació per sota de la barrera psicològica del 8% i que representa la millor dada registrada en un segon trimestre des del 2008. La xifra confirma la consolidació d’una tendència que s’ha anat reforçant durant els darrers anys: més ocupació, més població activa i una progressiva reducció del nombre de persones sense feina.