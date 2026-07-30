Solo un país de la UE supera a España en tasa de desempleo

El desempleo en la zona euro se mantuvo estable en junio en el 6,3%, según los datos publicados este miércoles por Eurostat. La cifra confirma la fortaleza del mercado laboral europeo en un contexto de crecimiento económico moderado y se mantiene muy por debajo de los niveles registrados durante las grandes crisis de la última década.

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A pesar de esta estabilidad general, España sigue destacando negativamente en el panorama europeo. Con una tasa de desempleo situada alrededor del 10%, más de cuatro puntos por encima de la media de la zona euro y casi el doble de la registrada en el conjunto de la Unión Europea, se mantiene entre los estados con más desempleo del bloque comunitario.

Los últimos datos disponibles indican que solo Finlandia (10,5%) presenta actualmente una tasa ligeramente superior en algunos meses de 2026, mientras que países como Grecia, Francia o Suecia también se sitúan por encima de la media europea pero lejos de los registros españoles. En el otro extremo, economías como Chequia, Polonia, Bulgaria o Malta mantienen tasas de desempleo inferiores al 3%, prácticamente una tercera parte de la de España.

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Mejora respecto a los últimos años

A pesar de estos datos comparativamente desfavorables, el mercado laboral español ha experimentado una mejora notable en los últimos años. Según la Encuesta de Población Activa, la tasa de desempleo bajó hasta el 9,87% durante el segundo trimestre de este año, el nivel más bajo desde 2008. El dato contrasta con los máximos alcanzados durante la crisis financiera, cuando el desempleo llegó a superar el 26% en 2013, y también con los registros superiores al 14% que aún se veían hace solo cinco años.

La creación sostenida de empleo, impulsada especialmente por los servicios, el turismo, la sanidad, la educación y las actividades profesionales, ha permitido reducir gradualmente el desempleo. Sin embargo, los expertos señalan que el mercado laboral sigue arrastrando problemas estructurales que explican su divergencia respecto al resto de Europa, como una elevada temporalidad histórica, dificultades de inserción de los jóvenes y una dependencia significativa de sectores estacionales.

Los datos de Eurostat evidencian esta realidad. En 2025, España cerró el año con una tasa de desempleo del 10,5%, la más alta de toda la Unión Europea, frente al 6% de media comunitaria. A pesar de la mejora observada durante 2026, la distancia respecto a los principales socios europeos sigue siendo considerable. Así, mientras la zona euro consolida un mercado laboral que se mantiene en mínimos históricos, España sigue combinando dos realidades aparentemente contradictorias: registra los mejores niveles de empleo de las últimas casi dos décadas, pero sigue figurando entre los países europeos con más dificultades para reducir el desempleo hasta los estándares del resto de la Unión.

En el caso de Cataluña, la tasa de desempleo ha bajado hasta el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, un hito que sitúa el desempleo por debajo de la barrera psicológica del 8% y que representa el mejor dato registrado en un segundo trimestre desde 2008. La cifra confirma la consolidación de una tendencia que se ha ido reforzando durante los últimos años: más empleo, más población activa y una progresiva reducción del número de personas sin trabajo.