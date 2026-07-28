Catalunya baja de la barrera del 8% de paro por primera vez en dos décadas

Cataluña ha vuelto a una imagen laboral que no se veía desde antes de la gran crisis financiera. La tasa de paro ha bajado hasta el 7,9% durante el segundo trimestre del 2026, un hito que sitúa el desempleo por debajo de la barrera psicológica del 8% y que representa el mejor dato registrado en un segundo trimestre desde el 2008. La cifra confirma la consolidación de una tendencia que se ha ido reforzando durante los últimos años: más empleo, más población activa y una progresiva reducción del número de personas sin trabajo. El mercado laboral catalán alcanza así niveles que parecían difíciles de imaginar después de la crisis financiera, la recesión derivada de la pandemia y las tensiones económicas provocadas por la inflación de los últimos años.

La evolución es especialmente significativa si se pone en perspectiva histórica. Hace casi dos décadas, antes del estallido de la crisis inmobiliaria y financiera, Cataluña mantenía tasas de paro inferiores al 8%. Ese escenario se rompió abruptamente a partir del 2008 y el desempleo llegó a superar ampliamente el 20% en los momentos más difíciles. Ahora, dieciocho años después, la economía catalana recupera unos niveles de empleo comparables a los del periodo previo a la crisis.

La mejora no es un fenómeno exclusivamente catalán. A escala estatal, la tasa de paro también ha registrado una fuerte caída y se ha situado en el 9,87%, el nivel más bajo desde el primer trimestre del 2008. El número de personas desempleadas en España ha bajado hasta los 2,5 millones, mientras que el empleo supera los 22,7 millones de trabajadores. A pesar de ello, Cataluña continúa mostrando un comportamiento mejor que la media española. La diferencia de casi dos puntos porcentuales refleja la solidez de un tejido productivo diversificado, con un peso destacado de los servicios avanzados, la industria exportadora, la logística, las actividades tecnológicas y el turismo.

La comparación europea aporta aún más contexto. Según los últimos datos de Eurostat, la tasa de paro de la Unión Europea se sitúa en el 5,9%, mientras que la de la zona euro es del 6,2%. Cataluña continúa por encima de estos registros, pero la distancia se ha reducido notablemente en comparación con la que existía hace una década.

Este acercamiento a los estándares europeos es una de las transformaciones más relevantes del mercado laboral catalán de los últimos años. Durante buena parte del periodo posterior a la crisis financiera, las tasas de paro de Cataluña y el Estado duplicaban las de muchas economías europeas. Hoy, aunque la diferencia aún existe, el mercado laboral muestra una capacidad de resistencia y de creación de empleo muy superior a la de aquella etapa.

Los buenos resultados llegan, además, en un contexto de crecimiento sostenido del empleo. Las afiliaciones a la Seguridad Social se han mantenido en niveles históricamente elevados durante los últimos ejercicios, impulsadas por la expansión de los servicios, la recuperación de la actividad turística y la fortaleza de algunos sectores industriales y tecnológicos.

Ahora bien, los buenos datos cuantitativos no resuelven todos los retos del mercado laboral. La productividad, los salarios, las dificultades de acceso a la vivienda y la capacidad de atraer talento continúan figurando entre los principales desafíos para la economía catalana. También preocupa la persistencia de algunas bolsas de paro juvenil y de larga duración, que aún se mantienen por encima de los niveles deseables.

Trabajadores de Mercadona en uno de los espacios logísticos / Mercadona

A pesar de estas sombras, la imagen general es inequívocamente positiva. Cataluña ha logrado reducir el paro hasta niveles que no se registraban en un segundo trimestre desde hace dieciocho años y consolida una recuperación laboral que la sitúa más cerca de los estándares europeos. Un dato que, más allá de la estadística, simboliza hasta qué punto el mercado de trabajo ha dejado atrás los efectos de la gran crisis del 2008.