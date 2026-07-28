Catalunya baixa de la barrera del 8% d’atur per primer cop en dues dècades

Catalunya ha tornat a una fotografia laboral que no es veia des d’abans de la gran crisi financera. La taxa d’atur ha baixat fins al 7,9% durant el segon trimestre del 2026, una fita que situa la desocupació per sota de la barrera psicològica del 8% i que representa la millor dada registrada en un segon trimestre des del 2008. La xifra confirma la consolidació d’una tendència que s’ha anat reforçant durant els darrers anys: més ocupació, més població activa i una progressiva reducció del nombre de persones sense feina. El mercat laboral català arriba així a nivells que semblaven difícils d’imaginar després de la crisi financera, la recessió derivada de la pandèmia i les tensions econòmiques provocades per la inflació dels darrers anys.
L’evolució és especialment significativa si es posa en perspectiva històrica. Fa gairebé dues dècades, abans de l’esclat de la crisi immobiliària i financera, Catalunya mantenia taxes d’atur inferiors al 8%. Aquell escenari es va trencar abruptament a partir del 2008 i la desocupació va arribar a superar àmpliament el 20% en els moments més difícils. Ara, divuit anys després, l’economia catalana recupera uns nivells d’ocupació comparables als del període previ a la crisi.
La millora no és un fenomen exclusivament català. A escala estatal, la taxa d’atur també ha registrat una forta caiguda i s’ha situat en el 9,87%, el nivell més baix des del primer trimestre del 2008. El nombre de persones desocupades a Espanya ha baixat fins als 2,5 milions, mentre que l’ocupació supera els 22,7 milions de treballadors. Malgrat això, Catalunya continua mostrant un comportament millor que la mitjana espanyola. La diferència de gairebé dos punts percentuals reflecteix la solidesa d’un teixit productiu diversificat, amb un pes destacat dels serveis avançats, la indústria exportadora, la logística, les activitats tecnològiques i el turisme.
La comparació europea aporta encara més context. Segons les darreres dades d’Eurostat, la taxa d’atur de la Unió Europea se situa en el 5,9%, mentre que la de la zona euro és del 6,2%. Catalunya continua per sobre d’aquests registres, però la distància s’ha reduït notablement en comparació amb la que existia fa una dècada.
Aquest acostament als estàndards europeus és una de les transformacions més rellevants del mercat laboral català dels darrers anys. Durant bona part del període posterior a la crisi financera, les taxes d’atur de Catalunya i l’Estat duplicaven les de moltes economies europees. Avui, tot i que la diferència encara existeix, el mercat laboral mostra una capacitat de resistència i de creació d’ocupació molt superior a la d’aquella etapa.
Els bons resultats arriben, a més, en un context de creixement sostingut de l’ocupació. Les afiliacions a la Seguretat Social s’han mantingut en nivells històricament elevats durant els darrers exercicis, impulsades per l’expansió dels serveis, la recuperació de l’activitat turística i la fortalesa d’alguns sectors industrials i tecnològics.
Ara bé, les bones dades quantitatives no resolen tots els reptes del mercat laboral. La productivitat, els salaris, les dificultats d’accés a l’habitatge i la capacitat d’atraure talent continuen figurant entre els principals desafiaments per a l’economia catalana. També preocupa la persistència d’algunes bosses d’atur juvenil i de llarga durada, que encara es mantenen per sobre dels nivells desitjables.
Tot i aquestes ombres, la fotografia general és inequívocament positiva. Catalunya ha aconseguit reduir l’atur fins a nivells que no es registraven en un segon trimestre des de fa divuit anys i consolida una recuperació laboral que la situa més a prop dels estàndards europeus. Una dada que, més enllà de l’estadística, simbolitza fins a quin punt el mercat de treball ha deixat enrere els efectes de la gran crisi del 2008.