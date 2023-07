L’empresa subcontractada per Meta a Barcelona presenta un ERO

L’empresa subcontractada per Meta per a revisar continguts, CCC Barcelona Digital Services, ha presentat un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) per 334 treballadors a Barcelona per fer front a la caiguda de l’activitat, segons han informat diversos mitjans i ha confirmat l’ACN. Concretament, la direcció de la companyia va comunicar la decisió de fer fora el 20% de la plantilla dijous passat i ara les dues parts hauran de negociar les condicions dels acomiadaments durant aquest mes d’agost. El procés d’extincions arriba cinc mesos després que l’empresa presentés un expedient temporal d’ocupació (ERTO) per a 680 empleats, que ja incloïa un pla de baixes al qual es van adherir un centenar de persones.

En aquests últims mesos, l’empresa va impulsar una modificació de les condicions de feina empitjorant el complement per baixa mèdica que va provocar la renúncia d’uns 150 treballadors, segons ha detallat UGT. En total, doncs, ja haurien sortit de l’empresa unes 250 persones a les quals es podrien afegir les 334 persones de l’ERO. Per tot plegat, des dels sindicats indiquen que tenen dubtes sobre la continuïtat de l’empresa que actualment dona feina a més de 2.000 persones.

En el seu moment, l’empresa es va reservat la possibilitat d’augmentar la quantitat de baixes que es poden sol·licitar. De moment, el centre continuarà mantenint part de l’activitat, que se centra en moderar els continguts de les plataformes de Facebook i Instagram en castellà i portuguès.

L’empresa al·lega motius econòmics, productius i organitzatius per justificar els acomiadaments. En un comunicat, UGT veu “indispensable” que es garanteixi la “voluntarietat” de les sortides i que la indemnització sigui la d’un acomiadament improcedent, és a dir, de trenta-tres dies per any treballat o per sobre. El sindicat afegeix que posaran en marxa un pla de mobilitzacions i concentracions per pressionar l’empresa.

Aquesta nova ronda d’acomiadaments a Barcelona arriba després que Meta, l’empresa contractant, ja hagi acomiadat unes 20.000 persones en els últims mesos. L’últim episodi d’acomiadaments massius a la tecnològica nord-americana es va donar el març passat quan van anunciar 10.000 acomiadaments. A més, aquest nou pla d’ajust de la plantilla aquest anunci també va comportar la supressió de 5.000 vacants. Aquesta ronda de reducció d’ocupació va ser la segona en menys de sis mesos, ja que el novembre passat l’empresa dirigida per Mark Zuckerberg, ja va anunciar uns altres 10.000 acomiadaments.