Holaluz redueix un 32% els ingressos per la caiguda del preu de la llum

Holaluz va tancar la primera part de l’any amb uns ingressos totals de 163,1 milions d’euros, el que suposa una caiguda del 32% respecte al mateix període de 2022 i un 19% menys que en el primer trimestre. El motiu d’aquesta dràstica caiguda dels ingressos ha estat, apunta l’empresa, per la baixada del preu de l’electricitat. Tot i això, la companyia catalana ha destacat que les vendes d’instal·lacions solars van créixer un 14% interanual, amb 949 entre abril i juny, que suposa un creixement d’un 14% interanual i un 7% intertrimestral, i els contractes solars sota gestió van augmentar un 62%, amb 12.563.

La directora executiva de la companyia, Carlota Pi, ha explicat que “els fonaments del mercat solar estan intactes” i que les instal·lacions residencials segueixen, en les seves paraules, estant àmpliament infraprenetrades amb un 3% de les teulades potencials. L’empresa ha afegit que els preus de l’electricitat continuen doblant els del 2019 i que les subvencions per a instal·lacions solars continuen “estant àmpliament disponibles”.

Acord amb Tesla

Tot i la reducció dels ingressos, cal recordar que el passat 9 de maig Holaluz va anunciar una aliança estratègica amb Tesla per a entrar en el negoci de les bateries domèstiques a Espanya. Aquest acord permet a la companyia catalana oferir als seus clients la possibilitat d’augmentar el seu estalvi mensual fins a un 100%, o més, i ajudar les llars a electrificar encara més el seu consum energètic.

Aquest acord forma part del pla de negoci de la companyia anunciat per a continuar expandint el negoci solar mitjançant la combinació d’instal·lacions solars amb actius flexibles com a bateries i carregadors de vehicles elèctrics. Aquesta estratègia, assegura Holaluz, és clau per a maximitzar el potencial dels excedents verds, permetent així als propietaris d’habitatges produir, consumir i gestionar l’energia verda d’una manera més flexible.

En total, Holaluz compta amb 325.000 contractes de llum i la generació distribuïda va registrar un creixement del 161% interanual i del 138% intertrimestral.