Barcelona lidera la inversió hotelera a l’estat el primer semestre

Barcelona torna a liderar la inversió hotelera a l’Estat durant el primer semestre de l’any. Segons dades de la consultora immobiliària CBRE, la capital catalana va concentrar entre el gener i el juny 462 milions d’euros en finançament a operacions al sector, un 33% del total al territori espanyol. En aquesta ocasió, però, les Balears s’hi han apropat, amb uns 417 milions d’euros invertits, un 31% del total. En conjunt, la indústria hotelera espanyola va aterrar la primera meitat de l’any 1.390 milions d’euros, prop d’una tercera part del conjunt de la inversió immobiliària.

La tendència del mercat inversor hoteler, a més, dona la raó als fons que busquen aterrar a Barcelona. Segons el mateix estudi, la rendibilitat prime va escalar a Barcelona, així com a Madrid, fins al 5%. Ambdues grans ciutats, però, es van veure superades per les Balears, on va assolir el 6%. Segons el director de CBRE Hotels Jorge Ruiz, els principals entorns hotelers de l’Estat conservarien la tendència alcista “en línia amb les principals capitals europees”. Les dificultats inversores que implica la pujada de tipus d’interès anirien esvaint-se al llarg de l’any, i especialment el quart trimestre la consultora espera “que es reactivi l’activitat inversora impulsada pels bons fonamentals turístics”.

Dos turistes es fan una ‘selfie’ davant la Sagrada Família / ACN

Menys obertures

L’elevada inversió hotelera que va concentrar Barcelona en la primera meitat de l’any es va concentrar només en cinc operacions. Tot i això, la nova activitat hotelera s’ha concentrat principalment a les Balears i a Madrid, amb el 15 i el 13% de les noves habitacions durant els primers sis mesos de l’any. La mateixa tendència s’observa durant el que resta del 2023: dels 290 hotels previstos al mercat espanyol, més de la meitat es concentren entre Madrid, les Illes –tant Balears com Canàries–, València i Màlaga.

El turisme torna a brillar

L’impuls del sector hoteler a les principals destinacions turístiques catalanes i espanyoles es fonamenta sobre la recuperació completa de l’activitat turística després de la pandèmia. Segons CBRE, prop de 110 milions de visitants s’allotjaran a establiments hotelers espanyols enguany, un creixement del 7% en comparació amb el 2022 i ja per sobre de les xifres de l’estiu anterior a la pandèmia. El creixement, assegura la consultora, es mantindrà en els pròxims cursos, si bé la tendència alcista serà més moderada: esperen unes alces de l’1,4% tant pel 2024 com el 2025.