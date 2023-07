Aquests són els diners que els catalans perden cada any, segons Hisenda

Catalunya és, un any més, un dels territoris de l’estat espanyol que més impostos paga i dels que menys recursos rep, segons l’anàlisi que ha fet el Departament d’Economia a partir de les dades de liquidació del model de finançament publicades pel Ministeri d’Hisenda. Catalunya és la tercera autonomia que més impostos paga –3.153 euros per càpita–, però és la desena en recursos amb 2.848 euros/càpita. És a dir, cada català envia a l’estat 305 euros anuals que no tornen.

Si s’ajusta el model al cost de la vida a Catalunya, molt més alt que a altres parts de l’estat, la diferència encara s’eixampla més: 595 euros per persones cada any. Amb aquest càlcul, Catalunya passa a ser el penúltim territori en recursos rebuts amb 2.558 euros per càpita. “Les dades demostren que Catalunya torna a ser perjudicada per un model injust i caduc, ja que els catalans paguen molt per sobre de la mitjana i, en canvi, reben per sota de la mitjana”, lamenta la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas.

Imatge de la consellera d’Economia, Natàlia Mas, durant l’última reunió del Cercle d’Economia / David Zorrakino – Europa Press

Model de finançament caducat

La Generalitat lamenta que el model de finançament, que ara torna a estar sobre la taula en el marc de les negociacions per investir el nou president espanyol, fa gairebé una dècada que ha caducat. “S’hauria d’haver revisat ja el 2014”, però “cap govern espanyol, ni del PP ni del PSOE, l’ha volgut tocar”, afegeix Mas. Segons les dades d’Hisenda, Catalunya va aportar un 17,7% més d’ingressos que la mitjana de territoris, però va rebre un 2,1% per sota de la mitjana. Si es té en compte el cost de la vida, Catalunya va rebre un 12,1% menys que la mitjana dels territoris del règim comú de finançament –que no tenen en compte les comunitats forals del País Basc i Navarra–.

Madrid viu una situació semblant. És la comunitat que més impostos paga, amb 3.769 euros/càpita, però l’onzena en recursos (2.834 euros/càpita) i la quinzena si es compta el cost de la vida (2.412 euros/càpita). La segona que més impostos paga és Balears, amb 3.248 euros/càpita, que és la novena en recursos rebuts (2.910 euros/càpita) i desena comptant el cost de la vida (2.867 euros càpita).