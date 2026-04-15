Foment del Treball alerta que 200.000 autònoms catalans veuran augmentada la seva base de cotització fins als 1.425 euros, la qual cosa suposa un increment de 135 euros de la quota mensual. Fins ara, els autònoms havien pagat menys; un decret del juliol del 2026 fixava una transitorietat, amb una base de 1.000 euros el 2023 i un increment progressiu –a definir en els pressupostos– els dos anys següents. La patronal defensa que, un cop vençut el decret i sense haver-hi pressupostos nous, la base de cotització hauria de mantenir-se “congelada”.
“Ara els autònoms no ho han notat als seus comptes perquè no han canviat la base, però l’any que ve se’ls regularitzarà i això suposa 1.620 euros l’any addicionals per a cadascun d’aquests autònoms”, al·lega Foment. “Els autònoms no poden pagar la incompetència del govern per tirar endavant uns pressupostos”, ha remarcat Cristina Pérez, presidenta d’ATA Catalunya, sobre la nova situació que hi haurà l’any vinent.
En aquest sentit, la federació d’autònoms de Foment al·lega que, sense nous recursos legals sobre la taula, la base de cotització augmenta un 42%, “un despropòsit que costarà 1.620 euros l’any addicionals a cadascun d’aquests autònoms”, ha insistit Pérez. Segons Foment, la majoria dels autònoms afectats, societaris i col·laboradors de negocis (familiars), són dones majors de 50 anys i del món rural.
“No ens quedarem de braços plegats, ja hem parlat amb diversos grups parlamentaris per aturar aquesta barbaritat i buscar una solució immediata i amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2026”, ha afegit la presidenta d’ATA Catalunya. “El govern espanyol també pot, si vol, elaborar una norma amb rang de llei que eviti aquest cop a aquests autònoms catalans”, ha apuntat alhora com a alternativa, veient la dificultat de desencallar els comptes de l’Estat.
Crítiques a Pedro Sánchez
Lorenzo Amor, president de la federació estatal de l’ATA, ha acusat l’executiu de Pedro Sánchez de “tornar a mentir” els autònoms, sense congelar les quotes del 2025 i ara presumiblement les de 2026. “No descansa en el seu intent de donar “sablazos” als autònoms”, ha escrit a la xarxa social X. Amor, que qualifica de “salvatjada” l’increment, també ha avisat que les dones seran les més afectades.
“Incomprensiblement, es prorroguen les quotes del 2025 per al 2026 a tots els autònoms menys als societaris i als col·laboradors, aplicant aquesta Disposició Transitòria i generant aquesta desigualtat entre els autònoms depenent del seu caràcter fiscal”, conclou Amor. “No ens quedarem de braços plegats”, ha advertit novament.