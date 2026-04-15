Foment del Treball alerta que 200.000 autónomos catalanes verán aumentada su base de cotización hasta los 1.425 euros, lo que supone un incremento de 135 euros en la cuota mensual. Hasta ahora, los autónomos habían pagado menos; un decreto de julio de 2026 fijaba una transitoriedad, con una base de 1.000 euros en 2023 y un incremento progresivo –a definir en los presupuestos– los dos años siguientes. La patronal defiende que, una vez vencido el decreto y sin haber presupuestos nuevos, la base de cotización debería mantenerse “congelada”.

“Ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizará y esto supone 1.620 euros al año adicionales para cada uno de estos autónomos”, alega Foment. “Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del gobierno para sacar adelante unos presupuestos”, ha remarcado Cristina Pérez, presidenta de ATA Cataluña, sobre la nueva situación que habrá el próximo año.

En este sentido, la federación de autónomos de Foment alega que, sin nuevos recursos legales sobre la mesa, la base de cotización aumenta un 42%, “un despropósito que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos”, ha insistido Pérez. Según Foment, la mayoría de los autónomos afectados, societarios y colaboradores de negocios (familiares), son mujeres mayores de 50 años y del mundo rural.

Los autónomos que colaboran en negocios familiares pueden ser los más perjudicados / Europa Press

“No nos quedaremos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para detener esta barbaridad y buscar una solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026”, ha añadido la presidenta de ATA Cataluña. “El gobierno español también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de ley que evite este golpe a estos autónomos catalanes”, ha apuntado al mismo tiempo como alternativa, viendo la dificultad de desbloquear las cuentas del Estado.

Críticas a Pedro Sánchez

Lorenzo Amor, presidente de la federación estatal de la ATA, ha acusado al ejecutivo de Pedro Sánchez de “volver a mentir” a los autónomos, sin congelar las cuotas de 2025 y ahora presumiblemente las de 2026. “No descansa en su intento de dar “sablazos” a los autónomos”, ha escrito en la red social X. Amor, que califica de “salvajada” el incremento, también ha advertido que las mujeres serán las más afectadas.

“Incomprensiblemente, se prorrogan las cuotas de 2025 para 2026 a todos los autónomos menos a los societarios y a los colaboradores, aplicando esta Disposición Transitoria y generando esta desigualdad entre los autónomos dependiendo de su carácter fiscal”, concluye Amor. “No nos quedaremos de brazos cruzados”, ha advertido nuevamente.