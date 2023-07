El Port de Tarragona tanca dos anys de conflicte amb els estibadors

Els estibadors del Port de Tarragona han arribat a un acord amb l’organisme per posar fi al conflicte laboral que s’allargava durant els darrers dos anys. Segons han confirmat en roda de premsa els representants de les parts, l’acord contempla una ampliació de plantilla d’unes 40persones, que permetria augmentar la capacitat d’operacions de la infraestructura tarragonina en un 34%.

Així ho han explicat en roda de premsa el president del Port, Saül Garreta, així com els representants sindicals i patronals: Luís Fernández i Pablo Garcia per part de l’Associació d’Empreses Estibadores i Xavier Tàrraga i Jordi Inglés per part de la Coordinadora i el Comitè d’Estibadors de Tarragona, respectivament. Tal com han fet públic aquest mateix divendres, les incorporacions es dividiran en dues tandes, amb 19 que s’efectuaran immediatament i unes altres 21 que es concretaran quan els professionals en qüestió finalitzin la seva formació.

Més enllà del creixement de la base de treballadors, el pacte assegura un mínim fix de llocs de treball per empresa; així com canvis organitzatius que facilitin als estibadors les seves tasques. Les parts s’han donat com a termini d’aplicació dels punts de l’entesa fins a l’any 2029; tot i que asseguren que aquest acord és “el principi, no el final” del diàleg. El president del Port, en aquest sentit, agraeix a les parts l’important “esforç de diàleg i flexibilitat” que han fet a la taula de negociació, tot assegurant que la fi del conflicte és “beneficiosa per a les empreses, la comunitat portuària i el hinterland”.

Celebració conjunta

Tant empresaris com treballadors han celebrat l’acord, que tanca més de dos anys de tensions entre els estibadors i el Port de Tarragona. Segons Tàrraga, de fet, les dificultats passades estan superades, i l’acord actual “permet consolidar trànsits i captar-ne de nous”. Per la seva banda, els representants patronals asseguren que “ara el que toca és continuar creixent”, tot subratllant “l’esforç i hores de treball” que les negociacions han obligat a ambdues parts.