Martorell i Cupra incrementen un 28,1% les vendes de Seat

Seat ha incrementat les seves vendes un 28,1% el primer semestre, amb més de 261.000 cotxes venuts. Aquest resultat s’ha vist impulsat per dos factors, l’auge de Cupra, la marca esportiva del grup, i el rendiment de la planta de Martorell. Cupra ha estat el gran actiu de Seat, ja que ha marcat un nou record els primers sis mesos del 2023, amb l’entrega de 107.000 cotxes, un 56,9% més que fa un any. Pel que fa a la matriu que lidera Wayne Griffiths, s’ha beneficiat de la recuperació del subministrament de semiconductors, que ha permès augmentar la producció i les vendes. En el cas de la factoria de Martorell, ha incrementat un 27% la producció, fins als 240.000 vehicles, mentre que la fabricació exterior de la firma espanyola, amb models com el Cupra Born, s’ha disparat un 68,4%.

El president de Seat, Wayne Griffiths, ha celebrat a les xarxes els resultats de la marca durant la primera meitat de l’any i ha reconegut que són bones notícies després d’anys “durs” a causa de la pandèmia i la crisi de subministraments. “Estic content de dir que Seat ara ha tornat fermament al camí del creixement. Els volums de producció han tornat als nivells previs a la pandèmia“, ha ressaltat. “Encara queda feina per fer per assegurar-nos que podem aprofitar el que hem aconseguit per millorar encara més la propera meitat de l’any”, ha afegit. L’executiu ha reivindicat els resultats i la “fortalesa” de Cupra. “Des del seu llançament ja hem venut més de 400.000 cotxes a tot el món”, ha asseverat.

Seat incrementa els seus beneficis

Seat va disparar els beneficis durant el primer trimestre del 2023 també gràcies a l’impuls de Cupra. L’automobilística amb seu a Martorell va guanyar 144 milions d’euros, una xifra que suposa multiplicar per 30 els beneficis obtinguts en el mateix període de fa un any (aleshores va guanyar 5 milions d’euros). La facturació es va enfilar fins a 3.562 milions d’euros, un 48% més que l’any passat (2.404 milions d’euros), i les vendes van pujar un 44% interanual, fins a 155.000 vehicles. Volkswagen ha destacat l’èxit del Cupra Formentor i el Cupra Born, que van impulsar les vendes entre gener i març.