Expedient a l’Estat per no sancionar empreses que abusen de subcontractació

La Comissió Europea ha obert un expedient a l’Estat per no aplicar restriccions i sancions a empreses instal·ladores de gas, electricitat i aire condicionat que abusen de la subcontractació. Així ho ha indicat aquest divendres l’executiu, que dona al govern espanyol un marge de dos mesos per respondre i adreçar les preocupacions assenyalades per Brussel·les. En aquest sentit, a l’organisme li han saltat totes les alarmes per la manca de contractes fixes en aquesta classe de companyies, ja que quan es necessita més mà d’obra, abusen de la subcontractació, una pràctica que clarament juga en contra els treballadors. A més, la Comissió Europea ha defensat que tot i ser una pràctica legal no ha de servir per substituir mà d’obra que s’hauria de contractar des del principi.

Toc d’atenció per la transparència

Per altra banda, la Comissió ha donat un toc d’atenció -a través d’un dictamen motivat- a l’Estat per no haver transposat en llei nacional les normes comunitàries sobre transparència en impostos. Espanya també disposa de dos mesos per prendre les mesures necessàries i corregir la situació. En cas contrari, la Comissió podria elevar la qüestió als tribunals europeus. Pel que fa a aquesta segona sanció, l’organisme es mostra preocupat per la manca de claredat de l’Estat en avisar a les empreses de la necessitat de fer públiques tots els seus comptes, així com el pagament regular dels impostos.

La Comissió Europea també ha amenaçat de portar a Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si no completa la transposició de la directiva de cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat que obliga plataformes digitals a informar sobre usuaris i les seves activitats econòmiques. La directiva se centra en quines plataformes i aplicacions de venda o lloguer de productes han d’informar sobre aquests contribuents i les seves activitats econòmiques, una informació amb la qual les autoritats tributàries eviten l’evasió fiscal o la declaració inexacta mitjançant l’ús de plataformes digitals.