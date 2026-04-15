Glovo excutarà un expedient de regulació d’ocupació (ERO) a la seva plantilla arreu de l’Estat espanyol. Un ERO que només a Catalunya afectarà a 143 treballadors, xifra que representa el 19% del total de la plantilla d’arreu de l’estat. La proposta inicial de l’empresa és que 78 treballadors de Barcelona (77 repartidors i 1 cap de flota), 53 a Tarragona (52 repartidors i 1 cap de flota) i 12 de Girona (11 repartidors i 1 cap de flota).
La notícia, avançada per la cadena SER Catalunya i confirmada per l’ACN assenyala que a la plantilla de Glovo a Lleida no es preveu cap acomiadament, tot i que la negociació entre els sindicats i l’empresa està prevista que comenci el pròxim dilluns. Al conjunt de l’Estat espanyol s’espera que l’ERO afecti prop d’un miler de treballadors, acomiadant-ne fins a 750, uns acomiadaments que l’empresa ha justificat per “evitar el seu tancament” després del canvi de model dels riders autònoms.
CCOO convoca vaga a Glovo del 24 al 26 d’abril
Des dels sindicats, però, ja han respost contra les pretensions de l’empresa i des de la federació de serveis de CCOO han convocat jornades de vaga a Glovo a tot l’Estat pels dies 24, 25 i 26 d’abril. Unes jornades de vaga que denunciaran “l’abús laboral” que el sindicat considera que pateixen els repartidors després de l’aprovació de la Llei Rider del juny del 2025.
En un comunicat el sindicat va assenyalar que aquesta és la primera vaga a la que s’enfrorègim sancionador “il·legal”ntarà l’empresa, una empresa a la qual acusa d’haver aplicar un règim sancionador “il·legal” i acomiadar treballadors sense garanties. A més, des de COOO reclamen que l’empresa obre una via de negociació amb els sindicats per millorar les condicions laborals dels treballadors.