El mercat dels cotxes electrificats va a l’alça a Catalunya. Durant el mes passat, les unitats que es van vendre van ser més de 3.500, una de cada tres del total de vehicles que es van matricular, 11.830. Aquesta xifra suposa un increment del 55%. En el conjunt de l’any a Catalunya, han sortit dels concessionaris 12.600 cotxes electrificats. Es tracta de vehicles que són elèctrics purs o híbrids endollables
Segons l’Associació Espanyola de Fabricants de Cotxes i Camions (Anfac), les 11.830 matriculacions de l’abril suposen un repunt del 20,6% respecte al mateix període de l’any passat. Al país, els híbrids continuen liderant el mercat, amb més de 5.500 unitats matriculades a l’abril i un creixement superior al 30%, mentre que els vehicles de combustió mantenen una evolució més continguda.
A l’Estat pugen un 44,3%
A la resta de l’Estat espanyol, el conjunt de vehicles electrificats també va a l’alça, amb un augment del 44,3% respecte a l’abril del 2025. En total, s’han venut 24.961 vehicles (elèctrics i híbrids endollables, comprenent turismes, quadricicles, vehicles comercials i industrials i autobusos), la qual cosa significa més del 21% de la quota de mercat, ha recollit l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
Més de 106.000 vehicles matriculats a l’Estat en quatre mesos
En conjunt, a l’Estat, el mercat de l’automòbil va registrar 106.862 turismes matriculats a l’abril, un 8,4% més que fa un any. El creixement ve impulsat principalment per les tecnologies alternatives, que ja representen el 72,3% de les vendes mensuals, amb 77.271 unitats, un 26,7% més en termes interanuals.
Mentre els híbrids i els electrificats incrementen les vendes, les dels cotxes de gasolina van caure un 19,9% en tot l’Estat, fins a les 25.618 unitats. En el cas dels dièsel, la reducció encara va ser més dràstica, ja que es van reduir un 28,8%, amb 3.973 vehicles.
Es redueix la incertesa al voltant del cotxe elèctric
A mitjan abril, Josep Nadal, director general del Clúster de la Indústria de l’Automòbil de Catalunya (CIAC), va dir que es va reduint la incertesa al voltant del vehicle elèctric. També han caigut els preus fins a nivells molt més accessibles”, va reflexionar, en declaracions a aquest mitjà. Un dels mecanismes clau per augmentar la confiança dels conductors en el motor elèctric és la infraestructura de recàrrega: la consciència que es pot endollar el cotxe en qualsevol via del país si és necessari esdevé essencial per mantenir el ritme de negoci.