El mercado de los coches electrificados va al alza en Cataluña. Durante el mes pasado, las unidades que se vendieron fueron más de 3.500, una de cada tres del total de vehículos que se matricularon, 11.830. Esta cifra supone un incremento del 55%. En el conjunto del año en Cataluña, han salido de los concesionarios 12.600 coches electrificados. Se trata de vehículos que son eléctricos puros o híbridos enchufables

Según la Asociación Española de Fabricantes de Coches y Camiones (Anfac), las 11.830 matriculaciones de abril suponen un repunte del 20,6% respecto al mismo período del año pasado. En el país, los híbridos continúan liderando el mercado, con más de 5.500 unidades matriculadas en abril y un crecimiento superior al 30%, mientras que los vehículos de combustión mantienen una evolución más contenida.

En el Estado aumentan un 44,3%

En el resto del Estado español, el conjunto de vehículos electrificados también va al alza, con un aumento del 44,3% respecto a abril de 2025. En total, se han vendido 24.961 vehículos (eléctricos e híbridos enchufables, incluyendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses), lo que significa más del 21% de la cuota de mercado, ha recogido la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Un coche eléctrico enchufado a un cargador en una imagen de archivo / PIxabay

Más de 106.000 vehículos matriculados en el Estado en cuatro meses

En conjunto, en el Estado, el mercado del automóvil registró 106.862 turismos matriculados en abril, un 8,4% más que hace un año. El crecimiento viene impulsado principalmente por las tecnologías alternativas, que ya representan el 72,3% de las ventas mensuales, con 77.271 unidades, un 26,7% más en términos interanuales.

Mientras los híbridos y los electrificados incrementan las ventas, las de los coches de gasolina cayeron un 19,9% en todo el Estado, hasta las 25.618 unidades. En el caso de los diésel, la reducción aún fue más drástica, ya que se redujeron un 28,8%, con 3.973 vehículos.

Un cargador enchufado a una batería eléctrica de un coche en una imagen de archivo / Europa Press

Se reduce la incertidumbre en torno al coche eléctrico

A mediados de abril, Josep Nadal, director general del Clúster de la Industria del Automóvil de Cataluña (CIAC), dijo que se va reduciendo la incertidumbre en torno al vehículo eléctrico. También han caído los precios hasta niveles mucho más accesibles”, reflexionó, en declaraciones a este medio. Uno de los mecanismos clave para aumentar la confianza de los conductores en el motor eléctrico es la infraestructura de recarga: la conciencia de que se puede enchufar el coche en cualquier vía del país si es necesario se vuelve esencial para mantener el ritmo de negocio.