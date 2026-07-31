El PIB de Catalunya creix per sobre del de les principals economies de la UE

L’economia catalana va créixer un 3% interanual durant el segon trimestre del 2026, segons l’estimació avançada publicada aquest dijous per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La xifra representa una dècima més que en el primer trimestre de l’any, quan l’increment del producte interior brut (PIB) va ser del 2,9%, i confirma la capacitat de l’economia catalana per mantenir un ritme de creixement superior al de les principals economies de la Unió Europea.
En un context internacional marcat per les tensions geopolítiques a l’Orient Mitjà, la incertesa comercial i la moderació de l’activitat econòmica a Europa, Catalunya continua mostrant una evolució més favorable que la majoria dels seus veïns. El creixement del 3% supera àmpliament els registres que presenten habitualment les grans economies europees, com Alemanya, França o Itàlia, immerses en una fase d’expansió molt més moderada i, en alguns casos, pròxima a l’estancament.
La dada també consolida Catalunya entre els territoris amb millor comportament econòmic del seu entorn. Tot i la progressiva normalització després dels forts creixements registrats durant la recuperació postpandèmia, l’activitat econòmica manté una notable solidesa. El 2025, el PIB català va créixer un 2,7%, després d’haver augmentat un 3,6% el 2024, una evolució que situa l’economia catalana clarament per sobre de la mitjana europea en els darrers exercicis.
Darrere d’aquest dinamisme hi ha especialment el bon comportament del sector serveis, que continua actuant com a principal motor de l’economia catalana gràcies al pes del turisme, el comerç i els serveis empresarials. També destaca la contribució de la construcció, impulsada per l’activitat immobiliària i les inversions en infraestructures, mentre que la indústria manté una evolució positiva però més continguda, condicionada per la feblesa de la demanda en alguns mercats europeus.
El mercat laboral continua sent un altre dels grans suports del creixement. Catalunya manté nivells d’ocupació històricament elevats i una evolució favorable de l’afiliació a la Seguretat Social, factors que contribueixen a sostenir el consum de les llars i la demanda interna malgrat la persistència de la inflació en determinats sectors. Les dades del segon trimestre arriben després que diversos organismes revisessin a la baixa les seves previsions econòmiques per l’impacte de la inestabilitat internacional. Tot i aquests riscos, l’economia catalana ha demostrat una notable capacitat de resistència i continua creixent a un ritme superior al de la major part de les economies europees.
Els pròxims mesos estaran marcats per l’evolució dels preus energètics, les tensions geopolítiques i la situació dels principals socis comercials de Catalunya. Malgrat aquestes incerteses, les dades avançades de l’Idescat apunten que l’economia catalana afronta la segona meitat del 2026 amb una base sòlida i una trajectòria de creixement que la manté entre les més dinàmiques del continent.