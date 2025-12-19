La pagesia catalana demana a la UE que posi “punt final” a l’acord amb Mercosur

El sector agrícola català ha celebrat l’ajornament de l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur i demana a les institucions europees que vagin més enllà i posin “punt final” al pacte, que fa més de 25 anys que es negocia. Les reticències de França, Polònia, Hongria i Itàlia han permès formar una majoria de bloqueig que ha obligat la Comissió Europea a posposar la votació per intentar convèncer el govern de Giorgia Meloni. El president d’Asaja, Pere Roqué, ha reclamat aturar les negociacions amb el bloc sud-americà perquè Catalunya “no es pot permetre el luxe” de deixar entrar productes de l’Argentina, el Brasil, Paraguai i Uruguai que no tenen els estàndards de qualitat que s’exigeixen als agricultors comunitaris.
“Ha de ser una parada, un punt final, no ens podem permetre el luxe que a Catalunya s’acabin important uns productes produïts totalment diferent de com ho fem nosaltres i que, evidentment, les clàusules mirall només en l’aspecte laboral ni Brasil ni Argentina poden complir”, ha afirmat Roqué en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Des de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) s’han expressat en la mateixa línia i han defensat que el sector s’oposarà sempre al tractat. Jaume Bernis, portaveu de COAG i JARC i conseller del Comitè Econòmic i Social Europeu, ha celebrat la “fita” aconseguida pels productors europeus i ha assegurat que l’acord que plantejava Brussel·les situava “en unes diferències abismals als productors europeus i catalans en diferencia als productors d’aquests quatre països”.
Nova jornada de protests a Brussel·les
La Comissió Europea va anunciar l’ajornament aquest dijous després d’una nova jornada de protestes a Brussel·les, en la qual van participar agricultors catalans. Centenars de tractors van col·lapsar el centre de la capital belga durant la cimera de cap d’estat i de govern de la Unió Europea per intentar arribar a un acord. Aquest divendres hi ha prevista una altra concentració, en aquest cas a Madrid, per reclamar que s’aturin les negociacions. De fet, la presidenta de la Comissió Europea, Von der Leyen havia de viatjar aquest dissabte al Brasil per segellar finalment el pacte, però ha hagut de cancel·lar el viatge per la negativa de França a acceptar les condicions de l’acord i els dubtes d’última hora d’Itàlia.
El representant de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya destaca la importància que han donat les institucions europees a la mobilització del sector agrícola, ja que a la reunió posterior a la protesta no només es van reunir amb el comissari d’Agricultura, sinó també amb del d’Economia, de Medi Ambient i de Comerç. “Els hem fet despertar i aixecar de la cadira. Era un dels objectius que buscàvem”, ha dit Bernis.