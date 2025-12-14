França es planta i rebutja el tractat del Mercosur: “És inacceptable”

El tractat comercial de la Unió Europea i el Mercosur continua encallat un any després de l’entesa entre la Comissió Europea i els quatre governs que en formen part -Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai-. Els principals opositors dins la UE a la que esdevindria una de les zones de lliure comerç més grans del món -uns 722 milions de potencials consumidors- continuen reclamant més i millors proteccions per al sector agroalimentari del 27. Aquest mateix diumenge, el ministre d’Economia francès, el liberal Roland Lescure, ha exigit que es renegociïn els termes de l’acord, especialment a l’hora de protegir la pagesia de la Unió. Per a Lescure, “en l’estat actual, el tractat no és acceptable”.
El titular econòmic del govern de Sébastien Lecornu -la darrera oportunitat del president de la República, Emmanuel Macron, d’assolir una certa estabilitat política- estableix tres condicions indispensables perquè l’Elisi s’avingui a signar el pacte. En primer lloc, Lescure ha reclamat una “clàusula de protecció efectiva i forta” per al sector primari de la Unió, que hauria de competir amb la capacitat exportadora gegantina de les grans explotacions agràries argentines i brasileres. En segon, establir controls d’importació per garantir que les condicions sanitàries i de sostenibilitat dels productes que arribin a les prestatgeries dels supermercats europeus estiguin en línia amb les que exigeix la CE als productors locals. I, en tercer, el més complicat: l’establiment de clàusules mirall que garanteixin que “s’apliquen les mateixes normes de la UE als països socis”. Cal recordar que França ha estat històricament la veu més alta contra l’acord amb el Mercosur, juntament amb Polònia; arran del poder que concentren els seus sindicats d’agricultors i ramaders.
Sis dies abans de signar
La irrupció de Lescure al debat sobre el Mercosur podria ensorrar tots els plans comercials de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. La cap de l’executiu comunitari tenia previst un viatge al Brasil la pròxima setmana per acabar de ratificar l’acord, més de 365 dies després de la reunió en què va tancar el document legal amb el president del país, José Inácio Lula da Silva, i el seu homòleg argentí, Javier Milei. Von der Leyen esperava traslladar-s’hi el pròxim 20 de desembre amb el sí homogeni dels estats membres, que es debatrà entre dimarts 16 i divendres 19, segons han avançat diversos mitjans francesos.
El mateix dimarts, a més, l’Eurocambra haurà de votar per tirar endavant el sistema de salvaguarda intern que permetria equilibrar els greuges que causaria l’acord amb Mercosur a la pagesia local, una mesura dedicada a moderar la ira de la pagesia, que ja amenaça d’engegar noves mobilitzacions. Per tant, és més que possible que, durant els pròxims dies, el govern francès reprengui els contactes amb els seus potencials socis al continent -Polònia, que també ha rebutjat l’entesa; o Itàlia, que ha estat més ambivalent- per provar de bloquejar la firma. En l’estat actual, l’executiu de Lecornu -i, probablement, l’Elisi mateix- tindrien dificultats per sostenir un altre cicle de mobilitzacions camperoles.