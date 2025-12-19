La agricultura catalana pide a la UE que ponga “punto final” al acuerdo con Mercosur

El sector agrícola catalán ha celebrado el aplazamiento del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y pide a las instituciones europeas que vayan más allá y pongan “punto final” al pacto, que lleva más de 25 años negociándose. Las reticencias de Francia, Polonia, Hungría e Italia han permitido formar una mayoría de bloqueo que ha obligado a la Comisión Europea a posponer la votación para intentar convencer al gobierno de Giorgia Meloni. El presidente de Asaja, Pere Roqué, ha reclamado detener las negociaciones con el bloque sudamericano porque Catalunya “no se puede permitir el lujo” de dejar entrar productos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que no tienen los estándares de calidad que se exigen a los agricultores comunitarios.

“Ha de ser una parada, un punto final, no nos podemos permitir el lujo de que en Catalunya se acaben importando unos productos producidos totalmente diferente de cómo lo hacemos nosotros y que, evidentemente, las cláusulas espejo solo en el aspecto laboral ni Brasil ni Argentina pueden cumplir”, afirmó Roqué en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Desde Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) se han expresado en la misma línea y han defendido que el sector se opondrá siempre al tratado. Jaume Bernis, portavoz de COAG y JARC y consejero del Comité Económico y Social Europeo, ha celebrado la “hazaña” lograda por los productores europeos y ha asegurado que el acuerdo que planteaba Bruselas situaba “en unas diferencias abismales a los productores europeos y catalanes en comparación con los productores de estos cuatro países”.

Los tractores de los agricultores bloqueando Bruselas / ACN

Nueva jornada de protestas en Bruselas

La Comisión Europea anunció el aplazamiento este jueves tras una nueva jornada de protestas en Bruselas, en la que participaron agricultores catalanes. Cientos de tractores colapsaron el centro de la capital belga durante la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea para intentar llegar a un acuerdo. Este viernes está prevista otra concentración, en este caso en Madrid, para reclamar que se detengan las negociaciones. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, debía viajar este sábado a Brasil para sellar finalmente el pacto, pero ha tenido que cancelar el viaje por la negativa de Francia a aceptar las condiciones del acuerdo y las dudas de última hora de Italia.

El representante de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya destaca la importancia que han dado las instituciones europeas a la movilización del sector agrícola, ya que en la reunión posterior a la protesta no solo se reunieron con el comisario de Agricultura, sino también con los de Economía, Medio Ambiente y Comercio. “Les hemos hecho despertar y levantarse de la silla. Era uno de los objetivos que buscábamos”, dijo Bernis.