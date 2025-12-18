El tratado del Mercosur se desinfla en medio de una nueva ola de protestas en el campo

La estrategia comercial de la Comisión Europea ha sufrido un revés inesperado. La revuelta francesa y polaca contra el tratado comercial con el Mercosur -la iniciativa económica emblemática del ejecutivo de Ursula von der Leyen en su segundo mandato en Bruselas- parece haber conseguido suficientes apoyos para crear una minoría de bloqueo que haga caer, al menos temporalmente, el acuerdo transatlántico. El pasado sábado, el ministro de Economía del gobierno de Sébastien Lecornu, Roland Lescure, plantó cara al advertir que las condiciones acordadas con las cuatro potencias latinoamericanas que forman parte del área de libre comercio -Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay- son «inaceptables». Lo dijo en una semana clave para la expansión del libre comercio europeo; solo siete días antes de que la máxima dirigente de los 27 viajara a Brasilia para ratificar definitivamente el pacto, en una reunión de alto nivel con el líder actual de la asociación comercial, el presidente brasileño José Inácio Lula da Silva. En las últimas horas, franceses y polacos han sumado a sus filas contra el Mercosur al gobierno austriaco y, aún más importante, al italiano; alcanzando los mínimos para formar un obstáculo infranqueable en el Consejo Europeo. Cabe recordar que un acuerdo de estas características exige el sí de 15 países miembros que agrupen al menos el 65% de la población regional. Con la alianza entre la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el líder francés Emmanuel Macron, el primer ministro polaco Donald Tusk y el joven canciller austriaco Sebastian Kurz, suman suficiente representatividad para detener el pacto y, con él, las ambiciones de Von der Leyen.

El acuerdo con el Mercosur, cabe recordar, forma parte del día a día europeo desde hace más de 25 años. Comenzó a negociarse en el año 1999, y siempre ha sido una de las espinas más clavadas en los consensos de la Unión. Von der Leyen se había marcado el objetivo de desbloquear las conversaciones y lanzarse a comerciar con los socios latinoamericanos sin los aranceles que ahora lastran las relaciones comerciales. Según los análisis comunitarios, la industria europea sería la gran ganadora; especialmente la de maquinaria, la automovilística y la química, que tienen en el Cono Sur una bolsa de clientes especialmente atractiva. Este dibujo sectorial explica el apoyo del canciller alemán, Friedrich Merz, y también del gobierno español que dirige Pedro Sánchez, al pacto con las cuatro potencias de América Latina: las empresas alemanas buscan desesperadamente mercados para reavivar sus ventas de coches, lastradas por los planes -ahora ligeramente más flexibles- de electrificación de la UE; mientras que las químicas del Estado, muchas de ellas con sede y operativas en Cataluña, tendrían un socio prioritario especialmente en los importadores brasileños.

El presidente francés, Emmanuel Macron, conversando con la primera ministra italiana, Georgia Meloni, durante un encuentro en Bruselas / Sierakowski Frederic – EU Council – DPA

El factor Meloni

Cabe decir que esta ecuación también incluiría a Italia, que exporta maquinaria industrial por valor de unos 3.000 millones de euros al año a los países del Mercosur. Sin embargo, a diferencia del caso español, Meloni ha cedido a la presión de sus agricultores; que desde hace años identifican diversos agravios competitivos, como la inaplicación en los países terceros de las normas sanitarias de la UE, que facilita que los alimentos importados sean mucho más baratos. Ya en las primeras negociaciones directas, el ejecutivo de Roma mostraba sus dudas, si bien no llegó a alinearse con la posición crítica francesa. Ahora, a última hora, sí ha accedido a plantear un bloqueo, si bien su posición es ligeramente más aperturista que la de sus aliados. En un discurso ante la Cámara de Diputados -la cámara baja del legislativo italiano, equivalente al Congreso español- Meloni llamó a «esperar un paquete de medidas adicionales para proteger el sector agrícola; y que este esté explicado y coordinado con el campesinado». En este sentido, la líder ultra aclaró que «no pretende bloquear el tratado», si bien solo se avendrá a aprobarlo «cuando incluya garantías y reciprocidades para nuestros productos agrarios».

La demanda de las llamadas «cláusulas espejo», apartados del acuerdo que obliguen a los países terceros a aplicar sobre el producto que vendan a la UE las mismas condiciones sanitarias y ecológicas que se imponen a los productores internos, ha sido ubicua durante las negociaciones. Incluso el Estado español ha intentado aplicarla, por medio del ministro Luis Planas; pero el encaje legal es prácticamente imposible, en tanto que la legislación de la Organización Mundial del Comercio no prevé que un territorio aplique sus normas sobre otro, ni siquiera mediante un pacto comercial. De hecho, el Parlamento Europeo intentó, este mismo miércoles, añadir a las cláusulas de salvaguarda y defensa de los agricultores europeos que incluye el tratado -y que el campo tilda de insuficientes- una obligación de reciprocidad. No llegó al borrador final, sin embargo, y finalmente ha caído de la agenda. Entonces, el partido de Meloni, Fratelli d’Italia, declaró por medio de su portavoz en el Europarlamento, Carlo Fidanza, que «las salvaguardas actuales son insuficientes, demasiado difíciles de aplicar, y no protegen el principio de reciprocidad». La defensa europea se limita a poner palancas para limitar las importaciones en caso de que un producto esté distorsionando el mercado local; si bien será especialmente complicado demostrar el agravio, y aún más lento poner en marcha el cierre fronterizo.

El campo, en pie de guerra

Coincidiendo con las negociaciones en el Europarlamento y en el Consejo de la UE, el campo europeo ha vuelto a tomar las calles para enmendar el tratado comercial, y extender sus reproches al conjunto de la política agraria de Von der Leyen. Bruselas ha recordado este jueves la estampa de las protestas de enero y febrero de 2024, cuando el campo catalán se unió a una ola continental de denuncia de las condiciones del sector primario. Las protestas se alargarán durante las próximas jornadas, también a escala estatal: Unión de Uniones, la organización agraria de la que forma parte Unió de Pagesos, ya ha anunciado una marcha a Madrid para el viernes, con una participación catalana nutrida.

Miles de agricultores han marchado hacia la capital comunitaria -unos 8.000, según fuentes de la organización, con unos 500 tractores en marcha- han cerrado por completo la capital belga para «replantear y revisar» el acuerdo completo, en palabras del presidente de la patronal catalana JARC, Joan Carles Massot, presente en la protesta. Por su parte, el presidente de Asaja Cataluña, Pere Roqué, ha alertado que la apertura de fronteras comerciales con América Latina es «la ruina de la agricultura y la ganadería de toda Europa». El representante empresarial ha hecho un llamado mucho más drástico que el de su homólogo, y ha reclamado «dejar de lado las negociaciones» y dar marcha atrás por completo al pacto. Durante las protestas, Von der Leyen se ha reunido con representantes del sector y ha reiterado, en un post en su cuenta de Twitter, ahora conocida como X, que la UE «ofrece una ayuda objetiva a las pequeñas explotaciones, a los agricultores y a los jóvenes agricultores» -una promesa que no parece haber rebajado los ánimos entre los campesinos-.

Protestas campesinas en Bruselas / ACN

El Mercosur, frustrado

Desde América Latina, las presiones habían escalado en las últimas semanas. Lula da Silva, que debía ser anfitrión para la firma definitiva del documento, llegó a poner un ultimátum a las instituciones comunitarias, y alertar que «es ahora o nunca». Sin una firma esta misma semana, la entidad supranacional «priorizará otros socios», como el Reino Unido o Japón, y dejará pasar el tren del área comercial con Europa. En las últimas horas, sin embargo -y vista la minoría de bloqueo que se solidificaba-, Lula ha renunciado a su apuesta de máximos. «Si no es posible firmarlo ahora porque no está preparado, tampoco puedo hacer nada», ha suspirado en rueda de prensa este mismo jueves. El presidente brasileño se da un día más «de esperanza», a la espera de la votación de los ministros de exteriores, para torcer la voluntad francesa y de sus aliados; todo alegando que los temores económicos de Macron, Meloni y el resto de escépticos están infundados.

«Es un acuerdo que incluye 722 millones de seres humanos, 22 billones de dólares, da una respuesta de supervivencia y una oportunidad de mantener vivo el multilateralismo», ha enumerado Lula; todo argumentando que «los agricultores franceses no tienen mucho que perder» si compiten con los agricultores y ganaderos franceses. En la búsqueda de un pacto más seguro, el líder brasileño ha explicado que se puso en contacto con Meloni, que le habría expresado una postura negociadora respecto al acuerdo. «No están en contra del tratado, pero enfrenta cierta incomodidad por parte de los agricultores italianos», ha razonado Lula. Hasta el punto que, en su conversación, la jefa del ejecutivo italiano se mostraba esperanzada de «poder convencer» a las organizaciones campesinas del país en «una semana, o 10 días como máximo». El brazo que no parece capaz de torcer es el de Macron, contrario a cualquier semejanza de pacto de libre comercio con los cuatro países latinoamericanos. «Llegué a hablar con su esposa para que le abriera el corazón», ha explicado el líder brasileño, sin ningún efecto sobre su homólogo francés. Todo apunta, pues, a que Europa tendrá que esperar para tener un corredor comercial abierto con sus potenciales socios del sur. Unos días, al menos, que parecen poco comparado con los 25 años de negociaciones.