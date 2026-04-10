L’activitat comercial a Catalunya va viure una caiguda per Setmana Santa
Jose Díaz
10/04/2026 12:30

L’arribada de la Setmana Santa a Catalunya va suposar un gran moviment de persones arreu de Catalunya en turisme cap a l’Estat espanyol, l’estranger, i la recepció de turisme. Malgrat que el moviment de persones l’activitat comercial de Catalunya va registrar una evolució a la baixa patint un descens del trànsit de vianants i d’entrades a les botigues en comparació a la Setmana Santa del 2025.

Segons les dades recollides per TC Group Solutions, empresa especialitzada en Retail Intelligence, el trànsit de vianants a Catalunya va disminuir un 1,2% a Catalunya, una xifra que va lligada amb una disminució més pronunciada de les entrades a botiga, que van caure un 2,8% respecte al mateix període del 2025. Unes xifres que s’han reproduït al conjunt de l’Estat espanyol, on el trànsit de vianants ha patit una caiguda menys forta (només del 0,5%), mentre que les entrades a botiga sí que han patit una davallada més gran que la registrada a Catalunya, caient un 3,2%.

Barcelona encapçala la caiguda

La capital de Catalunya, Barcelona no ha quedat exempta d’aquests fets i el principal eix comercial de Catalunya ha patit fortes caigudes amb una disminució del 2,1% del trànsit exterior i un descens més pronunciat del 3,4% en les entrades a botigues. Ha estat a Girona on el trànsit de vianants ha patit un sotrac més elevat, ja que aquest ha descendit un 7,2% per l’1,2 de Tarragona. Lleida, però, ha gaudit del contrari i ha crescut un 5,6%.

Pel que fa a les entrades a botigues Tarragona s’ha convertit en l’única de les quatre capitals catalanes que ha gaudit d’un increment. Concretament del 5,8%, mentre que a Lleida s’ha viscut un descens del 3,1% i a Girona l’entrada a botigues s’ha mantingut estable respecte al 2025. Unes xifres que indiquen que durant la Setmana Santa del 2026 es va patir una disminució generalitzada respecte al 2025.

