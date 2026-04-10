La llegada de la Semana Santa a Cataluña supuso un gran movimiento de personas por toda Cataluña en turismo hacia el Estado español, el extranjero, y la recepción de turismo. A pesar del movimiento de personas, la actividad comercial de Cataluña registró una evolución a la baja, sufriendo un descenso del tráfico de peatones y de entradas a las tiendas en comparación con la Semana Santa de 2025.

Según los datos recogidos por TC Group Solutions, empresa especializada en Retail Intelligence, el tráfico de peatones en Cataluña disminuyó un 1,2% en Cataluña, una cifra que está ligada a una disminución más pronunciada de las entradas a tienda, que cayeron un 2,8% respecto al mismo período de 2025. Unas cifras que se han reproducido en el conjunto del Estado español, donde el tráfico de peatones ha sufrido una caída menos fuerte (solo del 0,5%), mientras que las entradas a tienda sí que han sufrido una bajada más grande que la registrada en Cataluña, cayendo un 3,2%.

Barcelona encabeza la caída

La capital de Cataluña, Barcelona, no ha quedado exenta de estos hechos y el principal eje comercial de Cataluña ha sufrido fuertes caídas con una disminución del 2,1% del tráfico exterior y un descenso más pronunciado del 3,4% en las entradas a tiendas. Ha sido en Girona donde el tráfico de peatones ha sufrido un mayor impacto, ya que este ha descendido un 7,2% frente al 1,2% de Tarragona. Lleida, sin embargo, ha experimentado lo contrario y ha crecido un 5,6%.

En cuanto a las entradas a tiendas, Tarragona se ha convertido en la única de las cuatro capitales catalanas que ha disfrutado de un incremento, concretamente del 5,8%, mientras que en Lleida se ha vivido un descenso del 3,1% y en Girona la entrada a tiendas se ha mantenido estable respecto a 2025. Unas cifras que indican que durante la Semana Santa de 2026 se sufrió una disminución generalizada respecto a 2025.