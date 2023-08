La Xina impulsa un record històric de la demanda mundial de petroli

La demanda mundial de petroli assoleix el seu nou rècord històric. Segons les darreres dades de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), durant el juny el mercat reclamava uns 103 milions de barrils diaris, un pic mai abastat al sector del cru. El principal causant d’aquest pic -contradictori amb les tendències descarbonitzadores d’una gran majoria dels governs occidentals- seria la reactivació del consum i la mobilitat a la Xina, que consolida ja la seva reobertura de fronteres i el retorn de la indústria després de les duradores mesures sanitàries contra la covid que es van revocar a principis d’any. L’AIE, a més, no s’atreveix aventurar que el mercat hagi tocat sostre: segons l’entitat, de fet, durant l’agost es podria tornar a trencar aquest rècord.

L’allunyament dels combustibles fòssils de moltes de les economies avançades va provocar l’acumulació de mesos de resultats “mediocres” per al mercat petrolier. A partir del mes d’abril, però, les transaccions s’han anat recuperant, coincidint també amb una temporada estiuenca que ha intensificat el transport aeri de viatgers. La Xina ha estat, com avançava l’informe, el principal protagonista d’aquesta acceleració, no només per la seva reobertura sinó també per uns resultats macroeconòmics millors de l’esperat. La “millor confiança” de l’economia del gegant asiàtic es troba, així, darrere de “la demanda mundial de petroli més alta de tots els temps”. Per al conjunt del curs, la mitjana de barrils diaris escalarà fins als 102 milions, la demanda anual més alta de la història. El 2024, auguren, trencarà aquest sostre, amb un mercat encara més actiu.

Una refineria de petroli / EP

Alta tensió per la caiguda d’oferta

La pujada de la demanda de petroli no ha estat resposta amb un increment de la producció ni de l’oferta global. Les retallades a l’Aràbia Saudita van provocar durant el juliol un retrocés de més de 900.000 barrils diaris, fins als 100 milions -per sota, de fet, de la demanda global-. Val a dir que fora de l’OPEP+, de la que forma part el regne àrab, la producció ha escalat en uns 310.000 barrils diaris, amb grans exportadors com ara Rússia en una posició d’estabilitat. De fet, la Xina, així com la Índia, han sostingut la producció russa de cru, i ja acumulen el 80% de les exportacions que el país governat per Vladimir Putin concreta cada mes en el mercat petrolier. Per a finals d’any, l’AIE preveu una estabilització de l’oferta, amb un increment dels volts d’un milió i mig de barrils diaris. El gran motor d’aquesta millora de l’activitat seran els Estats Units, que preveu produir a final del segon trimestre 1,2 milions de barrils diaris més que al juny.