El grup Tapestry ha tancat aquest divendres una operació per adquirir el gegant del luxe Capri Holdings, la matriu de marques com Versace, Jimmy Choo o Michael Kors. La transacció, que es completarà l’any 2024, ha tingut el suport unànim de les juntes directives d’ambdues companyies, i s’ha acordat per un valor de 8.500 milions de dòlars, uns 7.727 milions d’euros al canvi. L’entesa està encara subjecta a l’aprovació dels accionistes del grup absorbit, que rebrien un valor per acció de 57 dòlars, substancialment superior a la valoració dels títols al mercat públic –un 59%, concretament–.

Segons ha comunicat la multinacional, propietària d’altres firmes de moda com Coach o Kate Spade, gairebé el muntant total de l’operació ha estat concedit mitjançant un finançament pont del Bank of America i Morgan Stanley per valor d’uns 8.000 milions de dòlars, un total de 7.273 milions d’euros. L’empresa resultant de l’operació, un nou gegant global de la moda compta amb més de 33.000 treballadors i una facturació anual propera als 11.000 milions d’euros en una setantena de mercats. La integració d’ambdues estructures hauria de reportar a Tapestry, asseguren, uns 182 milions d’euros en concepte de “sinergies”.

Competència amb els grans

La CEO de Tapestry, Joanne Crevoiserat –reputada directiva del sector de la moda que ja havia ocupat posicions a Abercrombie, entre altres grans negocis–, assegura que la unió resultant de les marques del seu grup amb les de Capri creen “una nova i poderosa casa del luxe global, que obre una oportunitat única de generar més valor”. D’aquesta manera, la companyia entra en competència directa amb clàssics del comerç d’alt standing, com ara LVMH, el hòlding que agrupa Louis Vuitton o Christian Dior; o Kering, propietària de Gucci o Balenciaga. Val a dir que Tapestry ocuparà el lloc nord-americà al capdavant del luxe global, en tant que els seus competidors directes –LVMH i Kering– són francesos.