Isidre Fainé rep la màxima distinció civil honorífica de Portugal

Isidre Fainé ha estat guardonat amb la Gran Creu de l’Ordre de l’Infante don Henrique, la distinció civil honorífica més important de la República de Portugal. El govern lús ha reconegut la tasca del president de la Fundació ‘La Caixa’ en la construcció de “sinergies entre Portugal i l’Estat espanyol en els àmbits bancari, industrial i social”. Dins l’Ordre, la Gran Creu és el segon reconeixement més elevat, superat només pel Gran Collar, un reconeixement reservat per a caps d’Estat. Amb aquesta distinció Fainé s’afegeix a una selecta llista, a la que consten grans noms com el fundador de Microsoft, Bill Gates; els expresidents de la Comissió Europea Jacques Delors i Jean-Claude Juncker o el filòleg Fernando Lázaro Carreter.

Si bé el reconeixement que ha rebut Fainé busca premiar tota una carrera de bones connexions empresarials i financeres des de l’Estat cap a Portugal, la Fundació ‘La Caixa’, sota el seu mandat, continua la tasca d’inversió al país ibèric. Durant el 2023, l’entitat tancarà fins a 50 milions d’euros en el desenvolupament de programes socials, educatius, culturals i de recerca mèdica a Portugal, dins un programa que “atén les principals prioritats del país”. Més enllà de la tasca social, la Fundació participa del dia a dia financer de Portugal mitjançant la presència del hòlding CriteriaCaixa a Caixabank. El banc és propietari de BPI, una de les principals entitats portugeses; així com d’empreses locals cotitzades com el grup Sonae.

Un seient amb els “il·lustres”

Durant l’acte d’entrega de la Gran Creu, Fainé ha celebrat i agraït el reconeixement. “És un gran honor per a mir rebre una condecoració d’aquesta importància, amb tant de pes històric i que han rebut personalitats tan il·lustres”, ha declarat. Davant les autoritats portugueses, així com del president d’honor de BPI i patró de la Fundació ‘La Caixa’ Artur Santos Silva, Fainé ha reiterat el seu compromís, així com el de l’entitat que representa, a “contribuir en la mesura del possible al desenvolupament conjunt” de Portugal i l’Estat espanyol.