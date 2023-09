L’Estat assegura que “protegirà els interessos estratègics” de Telefónica

La vicepresidenta primera del govern espanyol en funcions, Nadia Calviño, ha assegurat que el govern espanyol aplicarà “els mecanismes de control necessaris” per “protegir els interessos estratègics” de Telefónica a l’Estat, després que aquest dimarts s’informés que el grup Saudi Telecom Company (STC Group) s’havia convertit en el màxim accionista en comprar un 9,9% de l’empresa. Tot i això, alguns líders polítics han fet declaracions demanant més intervencionisme estatal o fins i tot pactes perquè temen que la companyia de telecomunicacions perdi la majoria de capital espanyol que té actualment. Calviño, en una atenció als mitjans davant la Comissió Europea, ha defensat que els mecanismes de control sobre companyies espanyoles desenvolupades per l’executiu també han de ser compatibles amb l’atracció d’inversions estrangeres, i ha subratllat que l’actuació del govern espanyol des del 2018 ha estat “molt positiva”.

L’adquisició de gairebé un 10% de Telefónica per part d’una empresa saudita no ha deixat a ningú indiferent. En diverses intervencions, tant el govern espanyol com alguns líders polítics han presentat les seves opinions sobre l’operació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que espera que Telefónica mantingui “una majoria de capital espanyol” i continuï sent “una empresa estratègica en matèria de telecomunicacions” a l’Estat després de l’entrada d’un fons saudita en l’accionariat. D’aquesta manera, Feijóo ha remarcat que la “clau” en la valoració de l’operació és que aquests elements es mantinguin i Telefónica també continuï sent un “dels grans operadors mundials”.

Intervencionisme estatal per Telefónica

Per altra banda, la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, ha demanat que la SEPI controli el 10% de Telefónica “en els pròxims anys per liderar la digitalització” i que el control de compra es redueixi al 5%. “El control públic d’empreses estratègiques és una urgència des del punt de vista democràtic i de la seguretat”, ha assenyalat Belarra en una piulada a la xarxa X (abans Twitter). La líder de Podem ho ha dit després que aquest dimarts a la nit Saudi Telecom anunciés l’adquisició del 9,9% de Telefonica i es convertís en el primer accionista de la multinacional espanyola, el que sembla indicar que també hi ha cert temor perquè la companyia deixi de representar els beneficis de l’estat espanyol.