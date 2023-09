UGT rebutja l’ERO de més d’un centenar de treballadors de Bayer a Sant Joan Despí

La secció sindical d’UGT a Bayer rebutja l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que l’empresa ha anunciat i que afectarà 135 treballadors de la firma. Ara per ara només se sap que 13 dels acomiadats corresponen a la planta de la Felguera, a Astúries, mentre que els 122 restants formarien part de la xarxa comercial i suport de vendes. Aquest departament està centrat en la pràctica totalitat a la seu de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), d’on depenen més de 400 treballadors. La firma, però, no traslladarà les dades concretes als representants sindicals fins al 19 de setembre en la primera reunió entre les parts.

L’empresa va traslladar la decisió als sindicats a principis de setmana, sense concretar quina afectació tindria l’expedient més enllà de la planta asturiana. “La nostra postura és la de no acceptar el pla social, com diuen ells, perquè no veiem cap motiu pel qual l’empresa vulgui acomiadar 135 persones”, ha detallat el secretari general d’UGT a Bayer, Gerard Castro. El gran volum de treballadors que es troben a la seu catalana fa preveure que la majoria d’afectacions es puguin concentrar en ella. “En la primera reunió l’empresa ens donarà l’informe tècnic de què comportarà l’expedient, ara per ara no tenim més dades”, ha afegit. Segons el sindicat, la trobada podria tenir lloc en algun punt de la ciutat de Barcelona, fora de la seu de la companyia.

CCOO lamenta el quart ERO de Bayer en els últims anys

CCOO ha lamentat que aquest ERO sigui el quart que Bayer fa en els últims anys i admet “preocupació” perquè es tracta d’una mesura que s’utilitza de manera “reiterada”. El sindicat ha avançat que en la negociació del pròxim 19 de setembre exigirà que les sortides que finalment es produeixin siguin voluntàries i lluitarà perquè es facin en les “millors condicions”. “La plantilla s’ha reduït i CCOO dubta del compromís de la companyia amb l’ocupació a Espanya”, sentencia el comunicat.