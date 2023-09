UGT rechaza el ERE de más de un centenar de trabajadores de Bayer en Sant Joan Despí

La sección sindical de UGT a Bayer rechaza el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa ha anunciado y que afectará 135 trabajadores de la firma. Hoy por hoy solo se sabe que 13 de los despedidos corresponden a la planta de la Felguera, en Asturias, mientras que los 122 restantes formarían parte de la red comercial y apoyo de ventas. Este departamento está centrado en la práctica totalidad en la sede de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), de donde dependen más de 400 trabajadores. La firma, pero, no trasladará los datos concretos a los representantes sindicales hasta el 19 de septiembre en la primera reunión entre las partes.

La empresa trasladó la decisión a los sindicatos a principios de semana, sin concretar qué afectación tendría el expediente más allá de la planta asturiana. «Nuestra postura es la de no aceptar el plano social, como dicen ellos, porque no vemos ningún motivo por el cual la empresa quiera despedir 135 personas», ha detallado el secretario general de UGT a Bayer, Gerard Castro. El gran volumen de trabajadores que se encuentran en la sede catalana hace prever que la mayoría de afectaciones se puedan concentrar en ella. «En la primera reunión la empresa nos dará el informe técnico de que comportará el expediente, hoy por hoy no tenemos más datos», ha añadido. Según el sindicato, el encuentro podría tener lugar en algún punto de la ciudad de Barcelona, fuera de la sede de la compañía.

CCOO lamenta el cuarto ERO de Bayer en los últimos años

CCOO ha lamentado que este ERO sea el cuarto que Bayer hace en los últimos años y admite «preocupación» porque se trata de una medida que se utiliza de manera «reiterada». El sindicato ha avanzado que en la negociación del próximo 19 de septiembre exigirá que las salidas que finalmente se produzcan sean voluntarias y luchará porque se hagan en las «mejores condiciones». «La plantilla se ha reducido y CCOO duda del compromiso de la compañía con la ocupación en España», sentencia el comunicado.