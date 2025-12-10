La Comissió Europea ha instat aquest dimecres a accelerar les interconnexions elèctriques entre l’estat espanyol i França per garantir el que el subministrament energètic sigui “segur i fiable” a tota la Unió Europea. A més, el comissari europeu d’Energia, Dan Joergensen, ha afegit que aquest augment de les interconnexions és necessari perquè no es repeteixin en el futur grans apagades com la que va deixar a l’abril tota la península sense electricitat.
Segons apunten des de Brussel·les, en els últims anys s’ha donat una manca d’inversió i d’integració en les infraestructures energètiques europees, les quals són cada cop més antigues i tenen una manca d’interconnexió amb entre països. En aquesta línia, la CE ha presentat un paquet de mesures per impulsar les xarxes europees amb una millor planificació i una reducció de la burocràcia i agilització dels permisos. A més, consideren que són necessàries vuit “autopistes energètiques”, una de les quals ha d’unir la península Ibèrica amb França pels Pirineus.
Des d’Europa són conscients, però, que aquest reforç de connexions requereix una “major coordinació política”. Pel que fa a la interconnexió de l’estat espanyol amb França, des de París no sempre s’ha vist amb el mateix compromís tirar endavant auesta “autopista energètica”, malgrat que és una mesura que Espanya i Portugal reclamen des de fa un temps.
França, clau en evitar apagades elèctriques
França és un dels països que més ha contribuït a evitar altres apagades gràcies a aquestes interconnexions, unes 40 cada any, segons ha assegurat Joergensen.
A banda d’aquesta connexió pels Pirineus, la Comissió Europea apunta a altres noves connexions energètiques clau com el corredor d’hidrogen H2med del sud-oest, que unirà Portugal amb Alemanya, i inclou una canonada submarina entre Barcelona i Marsella.
Les altres iniciatives apunten a una “gran interconnexió marítima” per a resoldre l’aïllament de Xipre connectant-lo amb l’Europa continental; un altre projecte per a l’enfortiment de la interconnexió elèctrica dels països bàltics per a superar la desconnexió amb Rússia; el gasoducte transbalcànic; convertir la mar Bàltica en un “centre d’interconnexions offshore”; un altre projecte per a l’Europa sud-oriental que inclouria emmagatzematge i un altre corredor d’hidrogen en el sud que una Alemanya, Àustria i Itàlia amb Tunísia.
En conjunt, des de Brussel·les estimen que es necessitaran 1,2 bilions d’euros en la xarxa elèctrica de la UE fins a 2040.