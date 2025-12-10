La Comisión Europea ha instado este miércoles a acelerar las interconexiones eléctricas entre el estado español y Francia para garantizar que el suministro energético sea “seguro y fiable” en toda la Unión Europea. Además, el comisario europeo de Energía, Dan Joergensen, ha agregado que este aumento de las interconexiones es necesario para que no se repitan en el futuro grandes apagones como el que dejó en abril a toda la península sin electricidad.

Según apuntan desde Bruselas, en los últimos años ha habido una falta de inversión e integración en las infraestructuras energéticas europeas, las cuales son cada vez más antiguas y tienen una falta de interconexión entre países. En esta línea, la CE ha presentado un paquete de medidas para impulsar las redes europeas con una mejor planificación y una reducción de la burocracia y agilización de los permisos. Además, consideran que son necesarias ocho “autopistas energéticas”, una de las cuales debe unir la península ibérica con Francia por los Pirineos.

Desde Europa son conscientes, sin embargo, de que este refuerzo de conexiones requiere una “mayor coordinación política”. En cuanto a la interconexión del estado español con Francia, desde París no siempre se ha visto con el mismo compromiso llevar adelante esta “autopista energética”, a pesar de que es una medida que España y Portugal reclaman desde hace un tiempo.

Imagen de archivo de Barcelona durante el apagón, a medida que algunas zonas restablecían el suministro eléctrico / ACN

Francia, clave en evitar apagones eléctricos

Francia es uno de los países que más ha contribuido a evitar otros apagones gracias a estas interconexiones, unas 40 cada año, según ha asegurado Joergensen.

Aparte de esta conexión por los Pirineos, la Comisión Europea apunta a otras nuevas conexiones energéticas clave como el corredor de hidrógeno H2med del suroeste, que unirá Portugal con Alemania, e incluye una tubería submarina entre Barcelona y Marsella.

Las otras iniciativas apuntan a una «gran interconexión marítima» para resolver el aislamiento de Chipre conectándolo con la Europa continental; otro proyecto para el fortalecimiento de la interconexión eléctrica de los países bálticos para superar la desconexión con Rusia; el gasoducto transbalcánico; convertir el mar Báltico en un «centro de interconexiones offshore»; otro proyecto para Europa sudoriental que incluiría almacenamiento y otro corredor de hidrógeno en el sur que una Alemania, Austria e Italia con Túnez.

En conjunto, desde Bruselas estiman que se necesitarán 1,2 billones de euros en la red eléctrica de la UE hasta 2040.