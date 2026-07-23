L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va detectar durant el 2025 un total de 333 milions d’euros de frau fiscal, una xifra que representa un increment del 13% respecte al 2024 i que es converteix en el segon registre més elevat de tota la sèrie històrica des del 2015. L’augment confirma la tendència a l’alça de l’activitat inspectora dels darrers exercicis i reflecteix una major capacitat de detecció d’incompliments tributaris en un context de digitalització creixent dels mecanismes de control. El 96% de l’import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
Els resultats corresponen a les actuacions de comprovació, investigació i control desenvolupades per l’administració tributària catalana sobre els impostos propis i els tributs cedits per l’Estat, com ara successions i donacions, transmissions patrimonials o actes jurídics documentats. La xifra inclou tant quotes tributàries regularitzades com sancions derivades de les inspeccions.
L’increment del frau descobert arriba en un moment en què les administracions tributàries estan intensificant l’ús de les eines d’anàlisi massiva de dades i els sistemes d’encreuament d’informació. Aquesta transformació tecnològica permet detectar amb més precisió operacions sospitoses, discrepàncies patrimonials o moviments econòmics que no s’ajusten a les declaracions presentades pels contribuents.
Ara bé, l’augment dels imports regularitzats no implica necessàriament que hi hagi més frau que en el passat, sinó que les administracions disposen de més recursos per identificar-lo. En els últims anys, l’ATC ha reforçat la cooperació amb l’Agència Tributària espanyola i altres organismes públics per compartir informació i coordinar actuacions de control. De fet, la lluita contra el frau és un dels pilars de la política tributària catalana, especialment en un context marcat per la necessitat d’incrementar els ingressos públics i garantir l’equitat del sistema fiscal.
Més vigilància sobre l’economia submergida
Amb tot, l’economia submergida continua representant una part significativa de l’activitat econòmica a l’Estat espanyol, tot i la reducció experimentada durant les darreres dècades gràcies a l’extensió dels pagaments electrònics, la factura digital i la traçabilitat de les operacions. L’evolució registrada el 2025 consolida l’activitat inspectora de l’ATC en nivells molt elevats i situa la recaptació aflorada només per darrere del màxim històric de la sèrie. El resultat reforça l’estratègia de l’organisme de concentrar els esforços en els àmbits amb més risc d’incompliment i en aquelles operacions amb major impacte econòmic per a les finances públiques. Més enllà de l’import detectat, l’ATC defensa que l’efecte dissuasiu de les inspeccions és un dels principals beneficis de la seva activitat. L’objectiu és reduir els incentius a l’evasió fiscal i afavorir el compliment voluntari de les obligacions tributàries, una variable considerada clau per sostenir els ingressos públics en els pròxims anys.