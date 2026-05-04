Foment xifra en més 49.000 milions el dèficit en infraestructures a Catalunya

Foment del Treball ha xifrat en 49.543 milions d’euros el dèficit en infraestructures que ha patit Catalunya entre els anys 2009 i 2025. Segons ha destacat el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, en una roda de premsa recollida per l’ACN es tracta d’una xifra de manca d’inversió a les infraestructures catalanes que és “alarmant, profundament indignant i absolutament intolerable”.
Des de Foment asseguren que aquesta manca d’inversió a les infraestructures del país ha estat conseqüència d’una “una nefasta” gestió pública que “no es corregeix, sinó que cada cop és més greu” i alerta que aquest dèficit suposa que Catalunya i les empreses del territori català perdin competitivitat en comparació a les seves competidores de l’Estat espanyol i les empreses europees. Una desinversió que també afecta directament els catalans, ja que segons Sánchez Llibre el dèficit d’inversions per a les infraestructures catalanes afecta també el benestar dels ciutadans del país.
Una diferència clara entre el que es pressuposta i el que s’acaba executant
Durant la presentació de l’anàlisi de Foment, la patronal catalana ha lamentat que l’Estat espanyol maltracti Catalunya amb promeses, ja que Catalunya és la regió que pertany administrativament a l’Estat en la qual hi ha un percentatge d’execució més baix i que amb prou feines supera el 40% (43%). Des de la patronal catalana assenyalen que la manca d’inversió en les infraestructures catalanes és generalitzada, perquè mai s’executa el 100% del pressupostat. En aquest cas alerten que la Generalitat, entre el 2009 i 2025, ha executat el 89% de les obres, mentre que les administracions locals han executat el 85%.
En el cas d’Adif i Renfe lamenten que s’han executat el 48,6% i el 62,%, respectivament. Una suma de factors que el president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Lluís Moreno, ha lamentat i ha assegurat que s’ha de “revertir la cultura de la no inversió”.
Insten la Generalitat a generar una unitat d’acció per aconseguir les inversions
Foment del Treball ha assenyalat que la forma d’acabar amb aquesta manca d’inversió i un dèficit estructural per a les inversions a Catalunya passa perquè des de la política es pugui a arribar a assolir “el màxim consens i la unitat més àmplia possible” per poder revertir la situació. Segons Sánchez Llibre el que és necessitat en aquests casos és “unitat d’acció”, ja que sense ella és impossible que s’aconsegueixi una solució a curt termini. El president de la patronal catalana també ha estat preguntat per la votació del Consorci d’Inversions, i ha lamentat que “tot el que hem plantejat ha fracassat, i el més perjudicat és Catalunya”.