Fomento cifra en más de 49.000 millones el déficit en infraestructuras en Cataluña

Fomento del Trabajo ha cifrado en 49.543 millones de euros el déficit en infraestructuras que ha sufrido Cataluña entre los años 2009 y 2025. Según ha destacado el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, en una rueda de prensa recogida por la ACN se trata de una cifra de falta de inversión en las infraestructuras catalanas que es “alarmante, profundamente indignante y absolutamente intolerable”.

Desde Fomento aseguran que esta falta de inversión en las infraestructuras del país ha sido consecuencia de una “nefasta” gestión pública que “no se corrige, sino que cada vez es más grave” y alerta que este déficit supone que Cataluña y las empresas del territorio catalán pierdan competitividad en comparación a sus competidoras del Estado español y las empresas europeas. Una desinversión que también afecta directamente a los catalanes, ya que según Sánchez Llibre el déficit de inversiones para las infraestructuras catalanas afecta también el bienestar de los ciudadanos del país.

Una diferencia clara entre lo que se presupuesta y lo que se acaba ejecutando

Durante la presentación del análisis de Fomento, la patronal catalana ha lamentado que el Estado español maltrate a Cataluña con promesas, ya que Cataluña es la región que pertenece administrativamente al Estado en la cual hay un porcentaje de ejecución más bajo y que apenas supera el 40% (43%). Desde la patronal catalana señalan que la falta de inversión en las infraestructuras catalanas es generalizada, porque nunca se ejecuta el 100% de lo presupuestado. En este caso alertan que la Generalitat, entre el 2009 y 2025, ha ejecutado el 89% de las obras, mientras que las administraciones locales han ejecutado el 85%.

Un tren de Rodalies llega a la estación de Flaçà / ACN

En el caso de Adif y Renfe lamentan que se han ejecutado el 48,6% y el 62%, respectivamente. Una suma de factores que el presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), Lluís Moreno, ha lamentado y ha asegurado que se debe «revertir la cultura de la no inversión».

Instan a la Generalitat a generar una unidad de acción para conseguir las inversiones

Fomento del Trabajo ha señalado que la forma de acabar con esta falta de inversión y un déficit estructural para las inversiones en Cataluña pasa porque desde la política se pueda llegar a alcanzar “el máximo consenso y la unidad más amplia posible” para poder revertir la situación. Según Sánchez Llibre lo que se necesita en estos casos es «unidad de acción», ya que sin ella es imposible que se consiga una solución a corto plazo. El presidente de la patronal catalana también ha sido preguntado por la votación del Consorcio de Inversiones, y ha lamentado que «todo lo que hemos planteado ha fracasado, y el más perjudicado es Cataluña».