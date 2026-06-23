La indústria del turisme és un dels motors de l’economia catalana. Un turisme que segueix a l’alça i trencant rècords, ja que les darreres dades provisionals publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) mostren que el nombre de viatgers als hotels catalans el mes de maig ha arribat a 2,4 milions, una xifra rècord pel que fa a un mes de maig a Catalunya. La xifra obtinguda aquest mes de maig implica que aquest sector econòmic manté la tendència alcista, ja que fa més d’un any que es mantenen rècords mensuals.
Les dades de l’INE mostren que aquests creixements i rècords mensuals des de fa més d’un any venen motivats per l’augment de viatgers residents a l’Estat espanyol i a l’estranger. A més, aquesta tendència alcista també es veu en el nombre de pernoctacions, les quals han pujat un 2,8% interanual i gairebé s’han assolit els 6,2 milions de registres, xifra que suposa la segona marca més alta de la sèrie històrica, la qual només és superada pel mes de maig del 2024.
A Catalunya les comarques de Barcelona van concentrar el gruix d’aquests viatgers registrat 1,4 milions d’usuaris, xifra que suposa un augment del 4,6% interanual. Les comarques de Girona i Tarragona també van augmentar registrat un total de 516.077 i 407.462 viatgers, respectivament, xifres que suposen un augment del 8 i 1,4%. En canvi, a Lleida s’ha viscut una caiguda del 5,8% respecte al maig del 2025 registrant ‘només’ 62.582 viatgers.
Augmenten els viatgers nacional i internacionals
Segons destaca l’INE amb les dades provisionals del sector hoteler la tendència alcista i el trencament de rècords estaria relacionat amb l’augment dels viatgers registrats durant el mes de maig. Del total dels 2,4 milions viatger als hotels catalans la gran majoria eren persones residents a l’estranger. En aquest cas 1,6 milions de viatgers van ser internacional, xifra que representa un augment del 4,4% interanual. Per altra banda, la resta dels viatgers, prop de 773.000 persones, eren ciutadans de l’Estat espanyol, xifra que representa que aquests viatgers nacionals també van augmentar, concretament un 4,5% interanual.