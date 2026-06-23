La industria del turismo es uno de los motores de la economía catalana. Un turismo que sigue en aumento y rompiendo récords, ya que los últimos datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el número de viajeros en los hoteles catalanes en el mes de mayo ha llegado a 2,4 millones, una cifra récord para un mes de mayo en Cataluña. La cifra obtenida este mes de mayo implica que este sector económico mantiene la tendencia alcista, ya que hace más de un año que se mantienen récords mensuales.

Los datos del INE muestran que estos crecimientos y récords mensuales desde hace más de un año vienen motivados por el aumento de viajeros residentes en el Estado español y en el extranjero. Además, esta tendencia alcista también se observa en el número de pernoctaciones, las cuales han subido un 2,8% interanual y casi se han alcanzado los 6,2 millones de registros, cifra que supone la segunda marca más alta de la serie histórica, la cual solo es superada por el mes de mayo del 2024.

En Cataluña las comarcas de Barcelona concentraron el grueso de estos viajeros registrando 1,4 millones de usuarios, cifra que supone un aumento del 4,6% interanual. Las comarcas de Girona y Tarragona también aumentaron registrando un total de 516.077 y 407.462 viajeros, respectivamente, cifras que suponen un aumento del 8 y 1,4%. En cambio, en Lleida se ha experimentado una caída del 5,8% respecto a mayo del 2025 registrando ‘solo’ 62.582 viajeros.

Aumentan los viajeros nacionales e internacionales

Según destaca el INE con los datos provisionales del sector hotelero, la tendencia alcista y el rompimiento de récords estaría relacionado con el aumento de los viajeros registrados durante el mes de mayo. Del total de los 2,4 millones de viajeros en los hoteles catalanes, la gran mayoría eran personas residentes en el extranjero. En este caso, 1,6 millones de viajeros fueron internacionales, cifra que representa un aumento del 4,4% interanual. Por otro lado, el resto de los viajeros, cerca de 773.000 personas, eran ciudadanos del Estado español, cifra que representa que estos viajeros nacionales también aumentaron, concretamente un 4,5% interanual.