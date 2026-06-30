Durant dècades, Catalunya va construir una part del seu atractiu turístic sobre la idea d’una destinació mediterrània de qualitat a un preu més assequible que altres mercats europeus. El sol, la platja, la cultura i una gran capacitat d’allotjament permetien competir amb destinacions com Itàlia o Grècia, oferint una relació qualitat-preu molt favorable. Però aquest model ha fet un gir. Catalunya ja no és una destinació barata dins d’Europa. Segons les darreres dades de l’Idescat, el preu mitjà d’una habitació hotelera se situa actualment al voltant dels 138 euros per nit, una xifra que mostra el salt de valor que ha fet el sector en els últims anys. L’augment no respon només a la inflació, sinó que reflecteix un canvi d’estratègia empresarial, amb més hotels de categoria superior, més pes del turisme internacional i una aposta per incrementar la despesa del visitant.
La nova realitat és especialment visible a Barcelona. La capital catalana juga en una altra lliga separada de bona part del litoral i s’ha convertit en un dels grans mercats urbans europeus. El preu mitjà d’una habitació s’acosta als 190 euros per nit, una xifra comparable a altres capitals turístiques del continent i que certifica que Catalunya ha deixat progressivament de competir pel preu i intenta competir pel valor.
Barcelona, més a prop de les grans capitals turístiques
El canvi de model és especialment evident en el cas de Barcelona, perquè la capital de Catalunya ha passat de ser una destinació urbana emergent als anys noranta a convertir-se en un dels principals pols turístics d’Europa. Ara el pes del turista internacional és molt elevat, augmenta la presència de viatgers amb més capacitat de despesa i guanyen pes segments com el turisme cultural, gastronòmic, de congressos i de negocis. Això ha permès que els hotels incrementin tarifes i busquin més rendibilitat per habitació ocupada. La lògica del sector ja no és omplir totes les habitacions a qualsevol preu, sinó aconseguir una major facturació amb una oferta més especialitzada. Aquest fenomen també explica l’expansió dels hotels de quatre i cinc estrelles, especialment en zones urbanes i enclavaments turístics de més demanda.
La costa catalana manté un avantatge competitiu
La situació és diferent al litoral. La Costa Brava i la Costa Daurada mantenen preus més moderats, al voltant dels 100-110 euros de mitjana segons l’Idescat, fet que encara els permet competir amb altres destinacions mediterrànies. Aquesta diferència és una de les fortaleses del model català: pot oferir una gran diversitat de productes turístics, des d’un hotel urbà de gamma alta a Barcelona fins a un establiment familiar a la costa. Lluny de les zones urbanes, diversos enclavaments del país busquen també allargar la temporada i potenciar activitats complementàries com el patrimoni, el cicloturisme, la gastronomia o el turisme de natura.
Encara lluny de les destinacions més cares del Mediterrani
Però malgrat i l’increment dels preus, Catalunya encara no és la destinació més cara d’Europa. En el mercat mediterrani hi ha zones que se situen clarament per sobre. Les illes gregues més exclusives, alguns punts de les Balears o determinades zones de la costa italiana superen àmpliament els 200 euros per nit durant la temporada alta. També Croàcia ha incrementat molt els preus en els últims anys gràcies a l’augment de la demanda internacional. Portugal, especialment Lisboa i l’Algarve, presenta una evolució similar: ha passat de ser una alternativa econòmica a competir en segments de més valor. En aquest context, Catalunya ocupa una posició intermèdia: més cara que fa una dècada, però encara competitiva respecte als mercats turístics més tensionats. A la pràctica, Barcelona ja competeix en preus hotelers amb Amsterdam, Roma o París, mentre que la Costa Brava i la Costa Daurada continuen sent molt més econòmiques que les grans illes mediterrànies com Mallorca, Sardenya o Creta.