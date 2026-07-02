Catalunya continua encadenant màxims històrics en l’arribada de visitants estrangers. El país va rebre 2,16 milions de turistes internacionals durant el maig, la xifra més elevada registrada en aquest mes des que hi ha dades comparables ara fa una dècada, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El registre representa un augment del 5,6% respecte al maig del 2025 i consolida Catalunya com un dels principals motors del turisme internacional a l’Estat. De fet, el país consolida el seu lideratge com a principal destinació turística internacional durant la primavera, després d’encadenar els millors registres històrics a l’abril i al maig.
L’excel·lent comportament del maig permet compensar el lleuger retrocés registrat al març i confirma que el 2026 manté la tendència alcista iniciada després de la pandèmia. En els cinc primers mesos de l’any, Catalunya acumula ja prop de 8,4 milions de viatgers allotjats en hotels, amb un creixement del 6% interanual, mentre que el turisme internacional continua representant gairebé dos de cada tres visitants.
El nou rècord arriba en un context en què el sector turístic català manté una elevada demanda internacional malgrat les tensions geopolítiques i la incertesa econòmica en alguns mercats europeus. França, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia continuen situant-se entre els principals països emissors, mentre que també es manté el dinamisme dels visitants procedents dels Estats Units.
Aquesta evolució reforça el pes del turisme dins l’economia catalana, però també torna a posar sobre la taula el debat sobre la sostenibilitat del model. L’augment continuat de visitants coincideix amb la pressió sobre l’habitatge, la saturació d’algunes destinacions durant la temporada alta i les polítiques impulsades per diverses administracions per contenir els efectes del turisme massiu. Tot i aquest debat, els indicadors econòmics continuen sent molt positius. La despesa turística també manté una trajectòria ascendent i Catalunya es manté entre els territoris que concentren més ingressos procedents del turisme internacional, un factor clau per al creixement del sector serveis i de l’activitat econòmica durant el 2026.
De fet, el turisme internacional continua sent una de les principals fonts de riquesa de l’economia catalana. Durant el 2025, els turistes estrangers van gastar 24.814 milions d’euros a Catalunya, l’equivalent a una mitjana de 68 milions d’euros diaris. La despesa mitjana es va situar en 1.238 euros per viatger, mentre que cada turista va desemborsar 221 euros al dia durant la seva estada. Catalunya es va consolidar així com la comunitat autònoma que més ingressos obté del turisme internacional, concentrant prop del 18,4% de tota la despesa dels visitants estrangers a l’Estat, per davant fins i tot de Canàries i les Illes Balears.