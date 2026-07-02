Cataluña sigue encadenando máximos históricos en la llegada de visitantes extranjeros. El país recibió 2,16 millones de turistas internacionales durante mayo, la cifra más alta registrada en este mes desde que hay datos comparables hace una década, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este registro representa un aumento del 5,6% respecto a mayo de 2025 y consolida a Cataluña como uno de los principales motores del turismo internacional en el Estado. De hecho, el país consolida su liderazgo como principal destino turístico internacional durante la primavera, tras encadenar los mejores registros históricos en abril y mayo.

El excelente comportamiento de mayo permite compensar el ligero retroceso registrado en marzo y confirma que 2026 mantiene la tendencia alcista iniciada tras la pandemia. En los cinco primeros meses del año, Cataluña acumula ya cerca de 8,4 millones de viajeros alojados en hoteles, con un crecimiento del 6% interanual, mientras que el turismo internacional sigue representando casi dos de cada tres visitantes.

El nuevo récord llega en un contexto en el que el sector turístico catalán mantiene una elevada demanda internacional a pesar de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica en algunos mercados europeos. Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia continúan situándose entre los principales países emisores, mientras que también se mantiene el dinamismo de los visitantes procedentes de Estados Unidos.

Esta evolución refuerza el peso del turismo dentro de la economía catalana, pero también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad del modelo. El aumento continuado de visitantes coincide con la presión sobre la vivienda, la saturación de algunos destinos durante la temporada alta y las políticas impulsadas por diversas administraciones para contener los efectos del turismo masivo. A pesar de este debate, los indicadores económicos continúan siendo muy positivos. El gasto turístico también mantiene una trayectoria ascendente y Cataluña se mantiene entre los territorios que concentran más ingresos procedentes del turismo internacional, un factor clave para el crecimiento del sector servicios y de la actividad económica durante 2026.

De hecho, el turismo internacional sigue siendo una de las principales fuentes de riqueza de la economía catalana. Durante 2025, los turistas extranjeros gastaron 24.814 millones de euros en Cataluña, el equivalente a una media de 68 millones de euros diarios. El gasto medio se situó en 1.238 euros por viajero, mientras que cada turista desembolsó 221 euros al día durante su estancia. Cataluña se consolidó así como la comunidad autónoma que más ingresos obtiene del turismo internacional, concentrando cerca del 18,4% de todo el gasto de los visitantes extranjeros en el Estado, por delante incluso de Canarias y las Islas Baleares.