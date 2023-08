Cau el preu dels vols internacionals per primera vegada en més d’un any

Les aerolínies que operen a l’estat espanyol van abaixar un 1,2% el preu dels bitllets per volar a l’estranger al juliol en comparació amb un any abans. Després de 16 mesos de pujades consecutives, el vols fora de l’Estat són més barats que fa un any. Per contra, però, els vols nacionals s’han encarit. En concret, les xifres són un 1,3% més altes que el 2022, segons les dades de l’IPC que ha remès Europa Press aquest dilluns. Així doncs, de manera proporcional, els viatges a l’estranger acaben sent més barats, mentre que els vols dins de l’estat continuen a l’alça.

En l’acumulat de l’any fins a juliol, les operacions internacionals van pujar un 12,5%. En aquest sentit, hi ha hagut un increment de demanda de viatges a l’estranger que fa pensar que la recuperació del turisme després de la pandèmia no s’ha vist afectada per la inflació. D’altra banda, però, els bitllets per arribar a l’estat espanyol sí que s’han encarit. Precisament en el que portem de 2023, han augmentat un 8,4% en comparació a les dades del 2022.

Els preus baixen a mitjans d’estiu

El preu dels bitllets al juliol es va abaratir un 4,1% en el cas dels vols internacionals respecte al mes de juny. Així ho han constatat les dades de l’IPC, que demostren que per primera vegada en més d’un any el preu per sortir de l’estat espanyol en avió baixa. Tot i això, els vols nacionals no han tingut la mateixa sort i han augmentat de preu un 2,5% en comparació a l’any passat. Segons dades d’Aena, un total de 159,2 milions de passatgers van passar pels aeroports de la seva xarxa entre gener i juliol, la qual cosa representa un augment del 20,6% respecte a les xifres de 2022 i de l’1,2% respecte al 2019.